台中黑幫尊鎮會設機房…穿公安制服視訊騙全球華人 20人遭詐1.7億

台中市幫派尊鎮會幹部馬姓男子涉嫌設詐騙機房，假冒大陸公安致電美國、加拿大、日本、韓國的華人，穿公安制服視訊取信，以涉及刑案要求匯款；刑事局估算向20多人騙走1.7億元，查獲12人移送，檢方依詐欺等罪起訴8人，馬等人偵查中。

警方調查，26歲馬姓男子各在中市清水、沙鹿區租透天厝設機房，指揮機手假冒公安致電各國華人，穿公安制服以Skype、Teams視訊，稱涉犯重大刑案，不配合匯款監管財產將被送至大陸受審，可匯款「取保候審」，避免被立即送大陸。

警方清查，被害人匯款至越南、馬來西亞的銀行帳戶，查扣電腦從犯嫌傳給被害人的假公文推估，20多人匯款人民幣4000萬元（約台幣1.7億元），名冊則有300多人，懷疑更多人受害，擴大清查。

刑事局偵八大隊第三隊接獲情資，指透天厝出入分子複雜，今年4月8日、14日由保安警察第一總隊維安特勤隊協助破門搜索，拘提馬等12人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。馬否認詐騙，稱來找朋友，有犯嫌坦承行騙。

警方查扣公安制服4件、公安背板、階級章及手機、筆記型電腦、電腦、監視器、K他命93.43公克、毒品咖啡包1000包、現金37萬元、價值共25萬元的泰達幣7337顆及波場幣192顆。

馬因詐欺案被判刑4年8月，未入監服刑被發布通緝，警詢後解送歸案；台中地檢署聲押10人獲准，命1人10萬元交保，上月依詐欺、洗錢、組織起訴8人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885