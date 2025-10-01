詐騙樣態投資型占2成奪7成財損 嘉市警局長傳授抗詐孫子兵法

嘉義市警察局統計，嘉市詐騙案件以投資型為主，投資型詐騙占案件總數約2成，但造成的財損卻高達7成。局長陳明志以《孫子兵法》比喻，以智慧化、系統化的策略來對抗詐騙集團。

嘉義市警局統計嘉義市詐騙案件以投資型詐騙居多，受害族群主要為50～59歲、60歲以上家庭主婦及退休人士居多，此類案件占總件數20%，但財損卻高達70%，這些族群是目前阻詐、識詐的重點方向，任何詐騙手法最終目的都是為了「錢」，只要提到錢的轉移，不管是要你收款或付款或是帳戶資訊的揭露就要特別提高警覺。

局長陳明志接受媒體訪問時表示，近年「假檢警」與「假投資」等詐騙案件頻仍，必須用更有策略性的方式來防範，他特別以《孫子兵法》作比喻，強調要以智慧化、系統化的布局來對抗詐騙集團。

陳明志表示，在宣導面向上，不僅要持續透過宗教團體、社區鄰里等管道，把正確的防詐觀念傳遞給高齡及退休民眾，更要把防詐教育往前推到校園，從國中小階段，培養學生的「識詐」能力，像是「監管帳戶」、「偵查不公開」、「高額、輕鬆獲利」以及「投資」等關鍵字彙配合情境植入學生心中，讓孩子們成為「防詐小尖兵」，這些小尖兵回到家中，能夠用淺顯易懂的方式提醒長輩注意。

因為祖父母對孫子的疼愛與信任，往往比其他任何外部宣導都更容易被接受。透過這樣的跨世代傳播，不僅能守護長輩，也能讓防詐意識的種子持續擴散，深植於全民心中。

市警局表示，未來將持續以「公私協力、全民參與、創意行銷」三大方向升級反詐宣導，結合宗教團體、社區鄰里及各界力量，全面推動防詐教育，營造全民識詐的安全環境。局方呼籲市民朋友務必保持警覺，謹記「天下沒有白吃的午餐」，唯有提升警覺心，才能真正守護自己與家人的財產安全。