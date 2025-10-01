快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

詐騙樣態投資型占2成奪7成財損 嘉市警局長傳授抗詐孫子兵法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警察局統計，嘉市詐騙案件以投資型為主，投資型詐騙占案件總數約2成，但造成的財損卻高達7成。局長陳明志以《孫子兵法》比喻，以智慧化、系統化的策略來對抗詐騙集團

嘉義市警局統計嘉義市詐騙案件以投資型詐騙居多，受害族群主要為50～59歲、60歲以上家庭主婦及退休人士居多，此類案件占總件數20%，但財損卻高達70%，這些族群是目前阻詐、識詐的重點方向，任何詐騙手法最終目的都是為了「錢」，只要提到錢的轉移，不管是要你收款或付款或是帳戶資訊的揭露就要特別提高警覺。

局長陳明志接受媒體訪問時表示，近年「假檢警」與「假投資」等詐騙案件頻仍，必須用更有策略性的方式來防範，他特別以《孫子兵法》作比喻，強調要以智慧化、系統化的布局來對抗詐騙集團。

陳明志表示，在宣導面向上，不僅要持續透過宗教團體、社區鄰里等管道，把正確的防詐觀念傳遞給高齡及退休民眾，更要把防詐教育往前推到校園，從國中小階段，培養學生的「識詐」能力，像是「監管帳戶」、「偵查不公開」、「高額、輕鬆獲利」以及「投資」等關鍵字彙配合情境植入學生心中，讓孩子們成為「防詐小尖兵」，這些小尖兵回到家中，能夠用淺顯易懂的方式提醒長輩注意。

因為祖父母對孫子的疼愛與信任，往往比其他任何外部宣導都更容易被接受。透過這樣的跨世代傳播，不僅能守護長輩，也能讓防詐意識的種子持續擴散，深植於全民心中。

市警局表示，未來將持續以「公私協力、全民參與、創意行銷」三大方向升級反詐宣導，結合宗教團體、社區鄰里及各界力量，全面推動防詐教育，營造全民識詐的安全環境。局方呼籲市民朋友務必保持警覺，謹記「天下沒有白吃的午餐」，唯有提升警覺心，才能真正守護自己與家人的財產安全。

嘉義市警察局長陳明志（右三）以《孫子兵法》作比喻，強調要以智慧化、系統化的布局來對抗詐騙集團。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局長陳明志（右三）以《孫子兵法》作比喻，強調要以智慧化、系統化的布局來對抗詐騙集團。圖／嘉義市警局提供

詐騙集團 嘉義

延伸閱讀

民憂3分鐘熱度！嘉市標線型人行道夜變停車場 警方除障大執法

強力掃蕩人行道違規 嘉市警局長：直到改善為止

嘉市興華中學深化中日教育交流 打造學生跨國學習舞台

北市失智婦遭生基位投資詐騙 4年財損1.6億

相關新聞

台中黑幫尊鎮會設機房…穿公安制服視訊騙全球華人 20人遭詐1.7億

台中市幫派尊鎮會幹部馬姓男子涉嫌設詐騙機房，假冒大陸公安致電美國、加拿大、日本、韓國的華人，穿公安制服視訊取信，以涉及刑...

竹聯幫寶和會組長涉控盤詐團！騙16人投資股票虛幣 轉匯香港1.8億洗錢

竹聯幫寶和會組長劉姓男子涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資股票或泰達幣向16人騙走4300萬元，設人頭公司帳戶匯款香港1.8...

詐團誆「破解博弈網站保證獲利」 吸收越南移工領贓款騙8000萬

吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，設機手訓練中心，並吸收越南籍移工領...

全國掃蕩詐團931個、抓5449人 刑事局嚴防花蓮堰塞湖洪災假募款

因應詐欺與組織犯罪結合，警政署執行今年第3波打擊詐欺專案，今公布成果，查獲詐騙集團931團及詐騙犯嫌5449人。近期花蓮...

詐團「收水」公廁收300萬辯頻尿 法官打臉：筆錄作2時40分為何沒尿

詐騙集團魏姓男子「收水」負責在各地公廁收取「車手」詐騙款，檢方起訴移審，法院裁定羈押禁見；魏聲請交保，表示會頻繁上廁所是...

金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。