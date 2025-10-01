台中婦誤信「乾兒子」欲投資美元外匯 警銀阻詐135萬

台中市警察局第二分局今天宣布阻止詐騙案，1婦人聽信「乾兒子」網友推薦投資美元外匯，到銀行要匯新台幣逾135萬元到海外帳戶，警方與銀行聯手勸阻，保住民眾退休金存款。

市警局第二分局說明，育才派出所昨天下午接獲銀行行員報案，有民眾疑遭詐騙要匯款新台幣135萬9399元至海外帳戶，員警隨即趕往現場了解。

警方表示，這名66歲婦人因網路認識的「乾兒子」，自稱是某保險公司業務員，向婦人推薦投資美元外匯，聲稱可透過匯兌收益賺取匯差，建議婦人匯出鉅款至不明海外帳戶，還好銀行行員察覺有異，主動通報警方協助。

育才派出所2員警到場後，經向此保險公司了解有無販售相關外匯投資商品，公司表示並無販售相關境外投資商品，員警向婦人說明相關案例與詐騙手法後，婦人才恍然大悟，當場取消匯款，成功阻止逾135萬元退休金遭詐。

第二分局長鍾承志呼籲，近來詐騙手法不斷翻新，常以「投資穩賺不賠」、「短期高報酬」等話術吸引被害人上鉤，民眾在投資前務必做到「停、看、聽」，切勿輕信網路上陌生人或非官方投資資訊；民眾若有任何疑問，可撥打「165反詐騙專線」或向就近派出所諮詢，讓警方協助守護財產安全。