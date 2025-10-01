快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

台中婦誤信「乾兒子」欲投資美元外匯 警銀阻詐135萬

中央社／ 台中1日電

台中市警察局第二分局今天宣布阻止詐騙案，1婦人聽信「乾兒子」網友推薦投資美元外匯，到銀行要匯新台幣逾135萬元到海外帳戶，警方與銀行聯手勸阻，保住民眾退休金存款。

市警局第二分局說明，育才派出所昨天下午接獲銀行行員報案，有民眾疑遭詐騙要匯款新台幣135萬9399元至海外帳戶，員警隨即趕往現場了解。

警方表示，這名66歲婦人因網路認識的「乾兒子」，自稱是某保險公司業務員，向婦人推薦投資美元外匯，聲稱可透過匯兌收益賺取匯差，建議婦人匯出鉅款至不明海外帳戶，還好銀行行員察覺有異，主動通報警方協助。

育才派出所2員警到場後，經向此保險公司了解有無販售相關外匯投資商品，公司表示並無販售相關境外投資商品，員警向婦人說明相關案例與詐騙手法後，婦人才恍然大悟，當場取消匯款，成功阻止逾135萬元退休金遭詐。

第二分局長鍾承志呼籲，近來詐騙手法不斷翻新，常以「投資穩賺不賠」、「短期高報酬」等話術吸引被害人上鉤，民眾在投資前務必做到「停、看、聽」，切勿輕信網路上陌生人或非官方投資資訊；民眾若有任何疑問，可撥打「165反詐騙專線」或向就近派出所諮詢，讓警方協助守護財產安全。

詐騙 帳戶 外匯 台中市

延伸閱讀

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

中壢阿伯誤信桃色陷阱「3000萬」險飛了 警方表揚行員及時阻詐

影／台中北區道路施工夜間未裝爆閃燈警示 機車騎士犁田警追疏失

打電話恐嚇台中市府「要殺人」 警方90分鐘查獲泥醉男送辦

相關新聞

全國掃蕩詐團931個、抓5449人 刑事局嚴防花蓮堰塞湖洪災假募款

因應詐欺與組織犯罪結合，警政署執行今年第3波打擊詐欺專案，今公布成果，查獲詐騙集團931團及詐騙犯嫌5449人。近期花蓮...

竹聯幫寶和會組長涉控盤詐團！騙16人投資股票虛幣 轉匯香港1.8億洗錢

竹聯幫寶和會組長劉姓男子涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資股票或泰達幣向16人騙走4300萬元，設人頭公司帳戶匯款香港1.8...

詐團誆「破解博弈網站保證獲利」 吸收越南移工領贓款騙8000萬

吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，設機手訓練中心，並吸收越南籍移工領...

詐團「收水」公廁收300萬辯頻尿 法官打臉：筆錄作2時40分為何沒尿

詐騙集團魏姓男子「收水」負責在各地公廁收取「車手」詐騙款，檢方起訴移審，法院裁定羈押禁見；魏聲請交保，表示會頻繁上廁所是...

金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官...

假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。