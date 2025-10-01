詐團誆「破解博弈網站保證獲利」 吸收越南移工領贓款騙8000萬

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，設機手訓練中心，並吸收越南移工贓款。刑事局陸續拘提29人，檢方依詐欺等罪起訴吳等23人，其中杜姓男子等13名越南移工被判刑4至12年半，其他人偵審中。

警方調查，38歲吳姓男子為首詐團在臉書、IG刊登「徵人找工作」、「有賭博網站內幕」廣告，引誘被害人點擊連結加LINE好友，宣稱握有軟體破解博弈網站，以代操下注保證獲利，並架設假投資網站顯示獲利，誘使匯款人頭帳戶，或至虛擬貨幣店面買泰達幣轉給詐團。

詐團在嘉義市某住宅大樓租屋設「訓練中心」，教學行騙話術，機手上課後返家以電腦、手機上網行騙；越南移工34歲杜姓男子擔任車手頭，指揮越南移工當車手赴ATM領贓款，另有越南移工向準備離台返家的同鄉移工收購人頭戶。

警方清查，前年2月至今年7月，80人被騙8000萬元，其中家境殷實的一名公司女會計被騙4000萬元最多，含抵押房產借貸1000萬元交付。

刑事局國際科偵一隊追查，去年11月25日至今年8月20日，在台中、南投、彰化、嘉義、高雄等縣市9波行動，拘提吳及水房人員、網路廣告投放商、假投資網站系統商及工程師等16人，並拘提杜等13名越南移工，其中8人失聯。吳否認行騙，但有犯嫌坦認犯案。

警方查扣價值2500萬元房屋2棟、價值1000萬元土地7塊、價值51萬元泰達幣15480顆、現金350萬元及汽車5輛、電腦、依托咪酯、大麻、K他命等。

台中地檢署先後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪，起訴吳等23人，台中地方法院6月依洗錢、組織、詐欺將杜等13人判刑4至12年半。

吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，刑事局陸續拘提29人移送。記者李奕昕／攝影
吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，刑事局陸續拘提29人移送。記者李奕昕／攝影
吳姓男子（中）涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，刑事局陸續拘提29人移送。記者李奕昕／翻攝
吳姓男子（中）涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，刑事局陸續拘提29人移送。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 詐團 詐欺 移工 越南 贓款

相關新聞

因應詐欺與組織犯罪結合，警政署執行今年第3波打擊詐欺專案，今公布成果，查獲詐騙集團931團及詐騙犯嫌5449人。近期花蓮...

吳姓男子涉出資組詐騙集團，誆稱破解博弈網站代操下注保證獲利，向80人騙走8000萬元，設機手訓練中心，並吸收越南籍移工領...

詐騙集團魏姓男子「收水」負責在各地公廁收取「車手」詐騙款，檢方起訴移審，法院裁定羈押禁見；魏聲請交保，表示會頻繁上廁所是...

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官...

假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「...

連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動...

