全國掃蕩詐團931個、抓5449人 刑事局嚴防花蓮堰塞湖洪災假募款

因應詐欺與組織犯罪結合，警政署執行今年第3波打擊詐欺專案，今公布成果，查獲詐騙集團931團及詐騙犯嫌5449人。近期花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，刑事局密切關注是否有詐團假募款，提醒民眾留意。

警政署今年1月打詐、掃蕩地下錢莊；4月打詐、掃黑、肅槍；7月7日至18日第3波打詐，同步掃黑、肅槍及緝毒，鎖定詐團涉入詐欺洗錢、暴力討債及網路賭博等複合型犯罪，以「溯源斷根」、「斷絕金流」為主軸。

刑事局統計，打詐查獲詐團931團、犯嫌5449人，其中拘捕到案2257人，拘捕率百分之41.42，查扣不法利得12億2447萬元；掃黑查緝幫派犯罪組織177個、犯嫌1053人，查扣6294萬元；查獲槍砲案126件、133人，查獲非制式槍104枝、模擬槍367枝及改造場所10處；查獲賭博案331件、1926人，查扣現金5897萬餘元，清查下注金流265億1353萬元。

刑事局尚未發現有詐團利用花蓮洪災募款行騙，提醒民眾留意。局長周幼偉今視察專案成果說，民眾捐款應認明政府公告的官方捐款專戶，勿輕信來路不明的網路社群帳號或連結，確保捐款到達受災戶手裡，避免因愛心被騙。

周幼偉說，持續強化打詐，系統性查緝黑道涉詐，並追查非法槍械源頭。刑事局表示，運用科技偵查與數據分析鎖定犯罪，透過與金融機構、電信業者等公私部門合作，從源頭阻斷詐騙電話與簡訊。