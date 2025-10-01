詐團「收水」公廁收300萬辯頻尿 法官打臉：筆錄作2時40分為何沒尿

詐騙集團魏姓男子「收水」負責在各地公廁收取「車手」詐騙款，檢方起訴移審，法院裁定羈押禁見；魏聲請交保，表示會頻繁上廁所是因拉K頻尿，台北地院認為，魏警詢時可連續作筆錄2小時40分不跑廁所，不採信魏辯詞，駁回聲請案。

依網路資訊，「收水」是詐騙集團術語，指的是負責接收「車手」提領款項的人，拿錢以後將贓款轉交給上游「水房」；因廁所無監視設備，「收水」取錢常利用此盲點作案。

魏姓「收水」被捕，檢察官依三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、組織犯罪條例起訴，魏移審後裁定羈押禁見。

魏聲請具保停止羈押，表示他沒有串滅證可能，法院指他「收水」310萬元具有指認共犯的能力也很荒謬，而且，他在台北市花博公園是因腸胃不適上廁所，不該被羈押。

法院調查，魏雖然否認犯行，不過，依卷內監視器畫面、對話紀錄可認魏犯罪嫌疑重大，此外，魏同一天短時間內進出不同的公廁，出廁所時間與「車手」相近，還有在國父紀念館公廁前進行變裝的客觀事證。

法官認為，魏頻繁進出不同公廁，雖於偵查中辯稱因施用K煙導致頻尿，但魏警詢從2025年5月15日15時28分起至18時8分長達2小時40分，都沒有表示因為頻尿、須上廁所而暫停製作筆錄，顯見魏臨訟飾詞，掩飾犯行。

合議庭認為，魏是「收水」，頻繁進出公廁收取「車手」交付的金錢，僅檢察官起起訴書記載的犯罪金額就超過300萬元，所受詐欺集團信賴高於一般「車手」，有指認詐欺集團高層的能力，非一般「車手」可比，交保後有可能性勾串或偽變造證據。