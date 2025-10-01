金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官陳岱君指揮成立專案小組偵辦，並於日前搜索金寧鄉一處民宅，當場查獲數位轉接設備，拘提一名覃姓男子，法院裁定羈押禁見。全案目前至少有8名被害人報案，遭詐金額超過819萬元。

檢警指出，該案屬典型境內設點、遠端操控的機房型詐騙模式。覃男自今年4月起，受詐騙集團指使，申辦4條金門地區（082開頭）市話門號，安裝於數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk），設置於其自宅中，供詐團遠端操控撥打詐騙電話。為規避追查，詐團甚至將來電號碼設定為無顯示，造成被害人難以辨識來電來源。

檢警追查發現，覃男每月可從詐騙集團獲得3萬元報酬，負責日常維護設備與設定參數。經掌握事證，專案小組聲請搜索票進入民宅蒐證，現場查扣轉接裝置並拘提覃男，檢察官訊問後認其涉嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲押獲准。