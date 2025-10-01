快訊

金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

聯合報／ 記者張策／金門即時報導

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官陳岱君指揮成立專案小組偵辦，並於日前搜索金寧鄉一處民宅，當場查獲數位轉接設備，拘提一名覃姓男子，法院裁定羈押禁見。全案目前至少有8名被害人報案，遭詐金額超過819萬元。

檢警指出，該案屬典型境內設點、遠端操控的機房型詐騙模式。覃男自今年4月起，受詐騙集團指使，申辦4條金門地區（082開頭）市話門號，安裝於數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk），設置於其自宅中，供詐團遠端操控撥打詐騙電話。為規避追查，詐團甚至將來電號碼設定為無顯示，造成被害人難以辨識來電來源。

檢警追查發現，覃男每月可從詐騙集團獲得3萬元報酬，負責日常維護設備與設定參數。經掌握事證，專案小組聲請搜索票進入民宅蒐證，現場查扣轉接裝置並拘提覃男，檢察官訊問後認其涉嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲押獲准。

金門地檢署提醒，詐騙集團近年來頻以高報酬利誘民眾提供住所或協助申裝網路設備，將門號掛載於詐騙設備中。民眾若因貪圖利益而協助，即可能成為共犯，面臨刑責，切勿輕信不明人士要求。

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。圖／金門地檢署提供
詐騙集團 金門 門號

相關新聞

詐團「收水」公廁收300萬辯頻尿 法官打臉：筆錄作2時40分為何沒尿

詐騙集團魏姓男子「收水」負責在各地公廁收取「車手」詐騙款，檢方起訴移審，法院裁定羈押禁見；魏聲請交保，表示會頻繁上廁所是...

金門門號成詐團跳板 檢警破獲轉接機房、嫌犯聲押禁見

金門地區近日出現詐騙集團利用當地市話門號撥打詐騙電話案件，引發檢警高度關注。金門地檢署接獲金門縣警局通報後，立即由檢察官...

假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「...

連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動...

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

台北市罹患失智症的67歲張姓婦人，2022年被騙集團盯上，被以投資生基、靈骨塔位為由，近4年來竟被騙走現金8千多萬元，又...

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

台南市8月分詐欺受理案件數1220件，較上月1257件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11...

