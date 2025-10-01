金門破首件電話門號轉接機房詐騙 聲押1嫌獲准

快訊

中央社／ 金門1日電

金門地檢署今天表示，破獲金門首件電話門號轉接機房詐騙案件，涉案覃姓男子拘提到案後已向金門地院聲請羈押獲准；截至目前有8名被害人報案，遭詐金額逾819萬元。

金門地檢署今天發布新聞稿表示，覃男於民國114年4月間起受詐騙集團指派，以每個月新台幣3萬元報酬，將所申辦4線市話門號安裝於詐騙集團提供數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk），再將該設備設置於民宅內。

檢方指出，覃男並負責維護及設定參數供機房運作使用，使詐騙集團由遠端透過網際網路，以附掛市話門號於發話予不特定民眾施行詐騙，假冒機構、公務員或親屬等名義誆稱急需用錢或須繳回涉及刑案的提款卡、證件等，該詐騙集團甚至將來電號碼改以無顯示方式呈現，致使被害人無法第一時間提供來電號碼，以規避查緝。

檢方表示，此案經檢察官指揮金門縣警察局刑事警察大隊成立專案小組偵辦，蒐證後向金門地方法院聲請搜索票，搜索金門縣金寧鄉湖埔村某民宅，當場查獲電話轉接設備一批；另拘提覃男到案並經檢察官訊問後，認覃男涉犯刑法3人以上共犯詐欺取財等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，向金門地方法院聲請羈押獲准，並由專案小組陸續透過通聯紀錄清查被害人。

詐騙集團 金門 被害人

