聽新聞
0:00 / 0:00

連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動產，再交付詐團八千多萬元。直到今年八月張婦兒子察覺不對，詢問母親才知家中一億六千多萬元財產全都被騙走，向警方報案。

警方調查，六十七歲張姓婦人有失智症初期症狀，但平常與人互動正常，二年○二二年三月間被詐團鼓吹投資生基塔位，詐團陸續以繳交稅金、手續費等名義，要求她提領名下帳戶現金面交，騙光婦人八千多萬元現金後，再誘騙婦人向高利貸借款，處分或出售、抵押名下不動產，持續再交付現金，近三年半共騙婦人面交、匯款三百餘次，共騙走一億六千萬餘元。

張婦兒子平常未與母親同住，一直不知道母親名下房產、存款已被詐騙，今年八月他發現家中財務有異狀，詢問後才知母親不但被騙，還有高利貸債務要處理，立即向警方報案，台北市方已成立專案小組，全力追查中。

警方檢視婦人和詐團對話，發現詐團在明知婦人已幾乎被詐光後，仍要她再拿出一五○萬元，還問婦人「妳不是說你那些土地很值錢？」，婦人回答她已經拿出都更土地，借出來的錢早已給他們，詐團仍不甘心，質疑都更土地價值應該有漲價，企圖從婦人身上榨取更多金錢。

詐騙 失智

延伸閱讀

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

北市失智婦遭生基位投資詐騙 4年財損1.6億

高雄暴力詐團涉鬥毆又因黑吃黑擄人 8嫌全遭起訴

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

相關新聞

連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動...

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

台北市罹患失智症的67歲張姓婦人，2022年被騙集團盯上，被以投資生基、靈骨塔位為由，近4年來竟被騙走現金8千多萬元，又...

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

台南市8月分詐欺受理案件數1220件，較上月1257件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11...

中壢阿伯誤信桃色陷阱「3000萬」險飛了 警方表揚行員及時阻詐

中壢分局長林鼎泰表揚行員與警方通力合作，成功攔阻一起高達近3000萬的詐騙案件。圖：警方提供 桃園市中壢警分局今(30)日下午前往國泰世華銀行北中壢分行表揚，由分局長林鼎泰親自前往頒獎，感謝該行人員與

警犬蒟蒻、Coco前進桃園寵物嘉年華 提升民眾防詐意識

桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場。圖：警方提供 桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場，吸

交通部長才呼籲...詐團持續發送「違規催繳」電郵 他擔心被強制執行

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。