連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動產，再交付詐團八千多萬元。直到今年八月張婦兒子察覺不對，詢問母親才知家中一億六千多萬元財產全都被騙走，向警方報案。

警方調查，六十七歲張姓婦人有失智症初期症狀，但平常與人互動正常，二年○二二年三月間被詐團鼓吹投資生基塔位，詐團陸續以繳交稅金、手續費等名義，要求她提領名下帳戶現金面交，騙光婦人八千多萬元現金後，再誘騙婦人向高利貸借款，處分或出售、抵押名下不動產，持續再交付現金，近三年半共騙婦人面交、匯款三百餘次，共騙走一億六千萬餘元。

張婦兒子平常未與母親同住，一直不知道母親名下房產、存款已被詐騙，今年八月他發現家中財務有異狀，詢問後才知母親不但被騙，還有高利貸債務要處理，立即向警方報案，台北市方已成立專案小組，全力追查中。

警方檢視婦人和詐團對話，發現詐團在明知婦人已幾乎被詐光後，仍要她再拿出一五○萬元，還問婦人「妳不是說你那些土地很值錢？」，婦人回答她已經拿出都更土地，借出來的錢早已給他們，詐團仍不甘心，質疑都更土地價值應該有漲價，企圖從婦人身上榨取更多金錢。