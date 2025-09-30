北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市罹患失智症的67歲張姓婦人，2022年被騙集團盯上，被以投資生基、靈骨塔位為由，近4年來竟被騙走現金8千多萬元，又抵押、販售不動產再給8千多萬元，整整被騙1億6千多萬元，直到今年8月才因家人察覺有異，向警方報案，目前警方已成立專案小組，全力追緝詐團。

台北市今天發布打詐儀表板統計資訊，今年8月共查獲詐欺集團49團415人、查扣不法所得為3888萬餘元、攔阻金額2億4千萬餘元。台北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友詐騙」是當前高發的詐欺手法，提醒民眾切勿輕信來路不明的網路廣告、投資群組或是投資邀約，只要對方提到派員面交現金，絕對是詐騙集團

台北市患有失智症張姓婦人，2022年起被詐團以投資生基位為誘因，陸續以繳交稅金、手續費等名義，要求婦人將名下帳戶現金提領後進行面交，騙光婦人8千多萬元現金後，詐團誘騙婦人向高利貸借款、處分或出售名下不動產後再交付現金，4年間共計面交、匯款合計300餘次、抵押不動產借款8千餘萬元，總計遭詐騙金額1億6千萬餘元，直到今年8月家屬察覺有異才發現婦人被騙，更還有高利貸債務要處理，家屬趕緊向警方報案。

婦人和詐團的對話中，歹徒明知婦人已經山窮水盡，仍要她再籌150萬交付，歹徒拿婦人先前透露的話語反問「妳不是說你那些土地很值錢」，婦人無奈說已經拿出都更土地，借出來的錢早就已經給他們，詐團不甘心，質疑都更土地價值應該有漲價，希望從婦人身上榨取更多金錢。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，詐騙手法層出不窮，任何人都可能受害；失智者因認知功能改變，在判斷與財務處理上需要更多支持。她提醒，失智者及家人應提升防詐識能，例如了解常見手法、養成查證習慣；在面對重要財務決策時，建議避免獨自判斷及決定，可告知家人或信任者並共同討論，建立自己的「決策支持團隊」。

此外也可運用多元措施協助財務管理，例如：盤點並簡化財產事務以減少認知負擔；至地政機關辦理「地籍異動即時通」，可掌握不動產是否有變動情形；向聯徵中心申請「信用資料註記」，防止債務擴張；或委託信任者或銀行信託業者代管財務。

陳筠靜也建議，民眾平時多留意家人親友的認知狀況，若發現疑似失智症徵兆，應及早就醫檢查，及時獲取相關資源與支持服務。如有相關疑問，歡迎撥打免付費「失智症關懷專線」0800-474-580。

台北市警察局長李西河再次呼籲，防範詐騙需要社會與家庭成員共同努力，台北市警察局將持續透過跨局處合作、社群預警與基層宣導，強化民眾識詐能力，唯有全民共同參與，才能有效遏止詐騙行為，守護民眾財產安全。

詐團與婦人的對話。記者廖炳棋／翻攝
詐團與婦人的對話。記者廖炳棋／翻攝
婦人被詐騙投資的生基土地使用權狀。記者廖炳棋／翻攝
婦人被詐騙投資的生基土地使用權狀。記者廖炳棋／翻攝

