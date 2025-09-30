快訊

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市8月分詐欺受理案件數1220件，較上月1257件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11.72%、假交友（投資詐財）占9.51%；市長黃偉哲今天下午召開9月份治安會報，指出8月分攔阻詐騙款項逾9873萬餘元，讚許金融機構與警方密切合作。

黃偉哲今天在治安會報上表揚8月分金融機構及超商業者成功阻詐164件，有功人員252位；受獎績優金融機構有台新國際商業銀行股份有限公司台南分行、中國信託商業銀行股份有限公司東台南分行、彰化商業銀行股份有限公司西台南分行及台灣新光商業銀行股份有限公司新營分行。

據統計，台南市8月分詐欺受理案件數1220件，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11.72%、假交友（投資詐財）占9.51%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占57.05%，次依序為23歲以下占22.79%、50歲至64歲占14.26%、65歲以上占5.90%。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占28.52%最多，次依序為專業技術人員占25.41%、無業占16.97%、學生族群占15.25%、服務工作人員占13.85%；以行政區域比較，受理數以永康區210件最多，次依序為安南區139件、東區116件，提醒民眾要多加注意。

黃偉哲讚許金融機構與警方密切合作指出，8月單件攔阻最高金額高達800餘萬元，最低300元，如今第一線行員防詐意識高，第一時間機警察覺有異，即時關懷提問仔細查證，通報警方到場聯手攔阻，，不論金額高低都能積極防堵，守護市民財產安全，避免市民落入詐騙集團手中。

黃偉哲表示，近來透過網路平台交易為民眾生活日常，歹徒假借要販賣物品或購物，提供假購物連結，聲稱操作錯誤導致帳戶被鎖定，再提供假客服，要求實名制認證誘騙匯款，呼籲民眾透過網路平台交易一定要特別小心。

警察局長林國清表示，近期政府規劃「全民普發現金1萬元」政策，研判詐騙集團可能伺機假冒政府機關電子郵件及釣魚簡訊，聲稱「普發現金已開放登記」、「普發現金領取連結」或「請盡速完成資料驗證」等，誘騙民眾點擊，企圖竊取銀行帳號、信用卡資訊、身分證字號等個資。

林國清提醒，防詐關鍵在於不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，民眾應隨時保持警覺心並小心求證，如接獲疑似詐騙消息，可到鄰近派出所查證或撥打110、165反詐騙專線諮詢。

市長黃偉哲今天下午召開9月份治安會報，指出8月分攔阻詐騙款項逾9873萬餘元，讚許表揚金融機構與警方密切合作。記者袁志豪／翻攝
