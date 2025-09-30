快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

黃金詐騙橫行 櫃買中心籲投資人務必循合法管道投資黃金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近年國際金價屢創新高，帶動投資熱潮，但也讓詐騙案件隨之增加。根據165反詐騙儀表板資料，與「黃金」相關的詐騙案件大幅上升，受害者多以銀髮族為主，詐騙集團利用其對市場資訊辨識力不足，常以「保證高獲利」、「名人推薦」、「短期分紅」等話術吸引投資人，並透過「養套殺」手法取得信任，初期以小額獲利建立其信心，再鼓吹加碼投資，誘騙投資人持續投入大筆積蓄，最後造成退休金蒸發，甚至陷入債務困境，不得不慎。

櫃買中心提醒，銀髮族投資理財務必慎選管道，凡涉及有價證券、基金或黃金等投資，應選擇金融監督管理委員會核准的合法金融機構（如銀行、證券商、基金平台或投顧業者）。對於任何聲稱「保證高獲利」、「短期分紅」或「名人代言」的投資訊息，務必保持高度警覺。投資黃金，櫃買中心建議投資人透過銀行黃金存摺，或櫃買中心黃金現貨交易平台，使用現有證券帳戶下單買賣等正規管道進行，交易安全才有保障。

櫃買中心呼籲，每一位投資人都值得擁有安全、安心的退休生活。請守護自己的積蓄，不要讓詐騙奪走一生心血，面對層出不窮的詐騙手法，民眾可多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢；更多資訊請上「櫃買中心防制金融投資詐騙專區」（https://antifraud.tpex.org.tw/）。

櫃買中心 詐騙集團 黃金

延伸閱讀

溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 助上市公司接軌IFRS永續準則

陸狂賣5千億美元美債買黃金 英拼命撿躍第2大持有國！謝金河解讀美債持倉洗牌內幕

黃金、棉花、股票債券驚驚漲？ 教授點出「人性態度」：世界各地都一樣

加密貨幣、黃金ETF熱度升溫

相關新聞

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

台北市罹患失智症的67歲張姓婦人，2022年被騙集團盯上，被以投資生基、靈骨塔位為由，近4年來竟被騙走現金8千多萬元，又...

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

台南市8月分詐欺受理案件數1220件，較上月1257件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11...

中壢阿伯誤信桃色陷阱「3000萬」險飛了 警方表揚行員及時阻詐

中壢分局長林鼎泰表揚行員與警方通力合作，成功攔阻一起高達近3000萬的詐騙案件。圖：警方提供 桃園市中壢警分局今(30)日下午前往國泰世華銀行北中壢分行表揚，由分局長林鼎泰親自前往頒獎，感謝該行人員與

警犬蒟蒻、Coco前進桃園寵物嘉年華 提升民眾防詐意識

桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場。圖：警方提供 桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場，吸

交通部長才呼籲...詐團持續發送「違規催繳」電郵 他擔心被強制執行

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民...

台中女陷網戀欲匯款2百萬投資 行員機警報警阻詐

台中林姓女子日前認識男網友，聊天後陷入網戀，對方邀林女一同經營網拍生意，若獲利可分紅，林女到住家附近銀行要匯款時，行員發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。