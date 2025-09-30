黃金詐騙橫行 櫃買中心籲投資人務必循合法管道投資黃金
近年國際金價屢創新高，帶動投資熱潮，但也讓詐騙案件隨之增加。根據165反詐騙儀表板資料，與「黃金」相關的詐騙案件大幅上升，受害者多以銀髮族為主，詐騙集團利用其對市場資訊辨識力不足，常以「保證高獲利」、「名人推薦」、「短期分紅」等話術吸引投資人，並透過「養套殺」手法取得信任，初期以小額獲利建立其信心，再鼓吹加碼投資，誘騙投資人持續投入大筆積蓄，最後造成退休金蒸發，甚至陷入債務困境，不得不慎。
櫃買中心提醒，銀髮族投資理財務必慎選管道，凡涉及有價證券、基金或黃金等投資，應選擇金融監督管理委員會核准的合法金融機構（如銀行、證券商、基金平台或投顧業者）。對於任何聲稱「保證高獲利」、「短期分紅」或「名人代言」的投資訊息，務必保持高度警覺。投資黃金，櫃買中心建議投資人透過銀行黃金存摺，或櫃買中心黃金現貨交易平台，使用現有證券帳戶下單買賣等正規管道進行，交易安全才有保障。
櫃買中心呼籲，每一位投資人都值得擁有安全、安心的退休生活。請守護自己的積蓄，不要讓詐騙奪走一生心血，面對層出不窮的詐騙手法，民眾可多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢；更多資訊請上「櫃買中心防制金融投資詐騙專區」（https://antifraud.tpex.org.tw/）。
