北市失智婦遭生基位投資詐騙 4年財損1.6億

台北市警察局今天表示，統計8月打詐儀錶板資訊，共查獲詐欺集團49團415人、攔阻金額逾2.4億元，其中有名失智婦遭遇生基位投資詐騙，4年共面交、匯款300餘次，財損1.6億元。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，統計北市8月打詐儀錶板資訊顯示，共計查獲詐欺集團49團、415人，並查扣不法所得新台幣3888萬餘元，且攔阻金額達2億4000萬餘元。

市刑大大隊長盧俊宏說明，當前高發的詐欺手法為「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」和「假交友詐騙」，提醒民眾切勿輕信來路不明的網路廣告、投資群組或投資邀約，只要對方提到派員面交現金，絕對是詐騙集團。

北市1名患有失智症的婦人自民國111年起就遭詐騙集團盯上，且以投資生基位詐騙，陸續以繳交稅金、手續費等話術，要求她將名下帳戶現金提領後進行面交，並進而誘騙她向高利貸借款、處分或出售名下不動產後，再將現金交付。

同時，4年間共計面交、匯款合計300餘次，抵押不動產借款8000餘萬元，總計遭詐騙金額達1億6000萬餘元，直到今年8月家屬察覺有異，才發現被騙。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，詐騙手法層出不窮，任何人都可能受害；失智者因認知功能改變，在判斷與財務處理上需要更多支持；提醒失智者及家人應提升防詐識能，例如了解常見手法、養成查證習慣。

以及，在面對重要財務決策時，建議避免獨自判斷及決定，可告知家人或信任者共同討論，建立自己的「決策支持團隊」。

陳筠靜提到，還可運用多元措施協助財務管理，像是盤點並簡化財產事務以減少認知負擔；至地政機關辦理「地籍異動即時通」，可掌握不動產是否有變動情形；向聯徵中心申請「信用資料註記」，防止債務擴張；或委託信任者或銀行信託業者代管財務。

市警局長李西河呼籲，防範詐騙需要社會與家庭成員共同努力，警方將持續透過跨局處合作、社群預警與基層宣導，強化民眾識詐能力，以有效遏止詐騙行為。