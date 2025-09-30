桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場。圖：警方提供

桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場，吸引大批民眾攜毛孩共襄盛舉。桃園市警察局刑事警察大隊特別結合警犬隊到場設攤宣導，藉由可愛又專業的警犬「蒟蒻」與「Coco」進行互動演示，傳遞重要的反詐騙資訊與廉政觀念，讓民眾寓教於樂中提升警覺，為此，桃園市長特別逐一表揚警犬蒟蒻與Coco，肯定其在反詐騙宣導中的貢獻。

「蒟蒻」與「Coco」進行互動演示，傳遞重要的反詐騙資訊與廉政觀念。圖：警方提供

近期因應政府即將於10月下旬實施普發現金1萬元政策，詐騙集團已開始假借中央名義，以電子郵件或簡訊發送「已開放登記」、「查詢領取資格」、「請完成資料驗證」等訊息，誘導民眾點擊釣魚連結並輸入個人及信用卡資料，進而盜刷詐財。刑警大隊現場提醒民眾，政府不會透過簡訊或電子郵件要求提供個資或轉帳，亦不會以電話通知辦理筆錄、帳戶監管等事宜，民眾如有疑慮，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或至政府官方網站查證，避免受騙。

活動期間，刑警大隊也同步推動廉政倫理宣導，特別提醒民眾於中秋佳節期間，應避免對公務員餽贈禮品、邀宴應酬等行為，以落實《公務員廉政倫理規範》，共同守護機關廉潔與公正形象。現場也設置廉政專區，提供相關法令說明與案例分享，強化全民廉政意識。

刑警大隊表示，期望透過此次與「PET你七桃趣」活動結合，將反詐騙與廉政觀念融入親子與寵物同樂的場域，提升民眾防詐意識與法治素養，攜手打造安全、清廉的幸福城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：警犬蒟蒻、Coco前進桃園寵物嘉年華 提升民眾防詐意識