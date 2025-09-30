中壢分局長林鼎泰表揚行員與警方通力合作，成功攔阻一起高達近3000萬的詐騙案件。圖：警方提供

桃園市中壢警分局今(30)日下午前往國泰世華銀行北中壢分行表揚，由分局長林鼎泰親自前往頒獎，感謝該行人員與警方通力合作，成功攔阻一起高達近3000萬的詐騙案件，守護民眾財產。

中壢分局表示，9月22日有一名65歲男子因誤信詐騙集團陷阱，稱可安排年輕女子伴遊約會，被要求支付多筆儲值金，每筆200萬元不等。他遂依指示攜帶行李箱至銀行解約定存，準備將台幣、外幣帳戶資金銷戶後以現金包裹方式分批郵寄。所幸國泰世華銀行北中壢分行林專員立即察覺異常，通報分行范經理並進行關懷提問與安撫，延緩交易並火速通知警方。中福派出所員警梁欣博、鍾雅琳趕赴現場，耐心勸說並拆穿詐騙話術，最終攔阻近3000萬元鉅款遭騙。

林鼎泰特別頒獎表揚國泰世華銀行北中壢分行范經理及林專員，肯定他們的敏銳與機警，展現「警銀聯防」的強大力量。他指出，金融機構是防詐第一道防線，警方與銀行緊密合作，才能及時阻斷詐騙集團得逞。

中壢分局呼籲，詐騙手法日益翻新，民眾務必保持警覺，對於不明來電、簡訊、網路訊息或各類要求先付款、先匯款的情況，務必冷靜查證。可撥打165反詐騙諮詢專線，或下載警政服務APP查詢最新防詐資訊，以避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢阿伯誤信桃色陷阱「3000萬」險飛了 警方表揚行員及時阻詐