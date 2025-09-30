交通部長才呼籲...詐團持續發送「違規催繳」電郵 他擔心被強制執行

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，引導民眾點擊假網址；台南市54歲林姓男子昨天就收到電郵，通知有違規罰單逾期未繳，他擔心被強制執行，緊張走進派出所詢問，才沒上當。

交通部長陳世凱日前才提醒，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰，監理站不會透過Email催繳罰單，現在只要收到任何罰單催繳的電子郵件，絕對是詐騙；民眾若想查詢是否有未繳罰單，可使用「監理服務APP」、監理服務網，或電洽六都裁決機關及監理所。

昨天林姓男子就在台南市安南區家中收到自稱來自「監理站服務網」的郵件，聲稱其名下機車有罰單逾期未繳，違規情節是「紅燈右轉及行駛禁行車道」，應到案日期為今年9月20日，目前已逾期未繳納，請點選連結繳納：https://mvdos-gov-tw.net/tｗ

該封郵件聲稱，「重要提醒：逾期未繳納者，將依規定移請法務部行政執行署所屬分署強制執行，並得依規定停止車輛過戶、換發牌照等相關登記業務」，林看著郵件文字有模有樣，不禁自己是否真的有罰單未繳，將遭到強制執行，緊張尋找警察詢問。

林走進台南市警第三分局安中派出所，向代理所長高鳳財與警員施盈禪、吳佳柔說明後，警方立即告知是詐騙集團慣用手法，簡訊內的網址首段不是｢gov.tw｣，是造假的一頁式詐騙釣魚頁面，藉以騙取民眾個資與信用卡資料，讓林放下心頭大石，原來不是真的要被強制執行。

警員提醒，這樣的詐騙簡訊內容多利用民眾怕違規逾期會遭加重處罰心理，想急著處理而失去警戒心，監理單位絕不會以電子郵件通知繳款，而是寄送正式公文裁決書；若有疑慮，應向監理單位查詢，切勿點選來源不明的連結，或撥打165、110詢問，以免上當受騙。

林姓男子昨天在台南市安南區家中收到自稱來自「監理站服務網」的郵件，聲稱其名下機車有罰單逾期未繳，違規情節是「紅燈右轉及行駛禁行車道」。記者袁志豪／翻攝
