台中女陷網戀欲匯款2百萬投資 行員機警報警阻詐

台中林姓女子日前認識男網友，聊天後陷入網戀，對方邀林女一同經營網拍生意，若獲利可分紅，林女到住家附近銀行要匯款時，行員發現有異報案，與警成功拆解詐騙手法保住積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所23日上午11時，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有女子疑似遇到詐騙，欲匯款新台幣200萬元到不明帳戶，請警方前往協助。

經員警到場了解，50多歲的林姓女子於今年8月上旬，在網路上認識1名暱稱「傑森」的男網友，雙方聊天後陷入網戀。日前對方提到想從事網拍生意，並聲稱有熟悉管道可低價進貨，並以「手機、手錶、皮包」等高單價產品販售為主，邀林女加入投資，獲利再分紅。

林女當天到住家附近銀行，欲匯款200萬元投資款至男網友的指定帳戶，經行員發現有異，立即通報警方到場了解。

經員警查看林女的手機對話內容，發現為典型詐騙手法，除向她說明詐騙手法相關案例外，並請林女傳訊給對方詢問具體投資細節後遭已讀不回，她才發現自己恐遭詐騙，不斷感謝警方與行員保住積蓄。