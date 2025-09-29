快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

台中女陷網戀欲匯款2百萬投資 行員機警報警阻詐

中央社／ 台中29日電

台中林姓女子日前認識男網友，聊天後陷入網戀，對方邀林女一同經營網拍生意，若獲利可分紅，林女到住家附近銀行要匯款時，行員發現有異報案，與警成功拆解詐騙手法保住積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所23日上午11時，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有女子疑似遇到詐騙，欲匯款新台幣200萬元到不明帳戶，請警方前往協助。

經員警到場了解，50多歲的林姓女子於今年8月上旬，在網路上認識1名暱稱「傑森」的男網友，雙方聊天後陷入網戀。日前對方提到想從事網拍生意，並聲稱有熟悉管道可低價進貨，並以「手機、手錶、皮包」等高單價產品販售為主，邀林女加入投資，獲利再分紅。

林女當天到住家附近銀行，欲匯款200萬元投資款至男網友的指定帳戶，經行員發現有異，立即通報警方到場了解。

經員警查看林女的手機對話內容，發現為典型詐騙手法，除向她說明詐騙手法相關案例外，並請林女傳訊給對方詢問具體投資細節後遭已讀不回，她才發現自己恐遭詐騙，不斷感謝警方與行員保住積蓄。

女子陷網戀，欲匯款2百萬投資，險遭詐騙。示意圖／ingimage
女子陷網戀，欲匯款2百萬投資，險遭詐騙。示意圖／ingimage

詐騙 帳戶

延伸閱讀

彰化女陷外國探員包裹陷阱 欲匯款被員警行員阻詐

加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

台壽阻詐 落實公平待客

「假代辦真詐騙」台中女誤信話術 地政所通報警方阻詐保房產

相關新聞

台中女陷網戀欲匯款2百萬投資 行員機警報警阻詐

台中林姓女子日前認識男網友，聊天後陷入網戀，對方邀林女一同經營網拍生意，若獲利可分紅，林女到住家附近銀行要匯款時，行員發...

影／台中警逮投資詐騙案70歲女車手 她無奈說需要錢

台南市1名70歲婦人應徵公司「外務員」，被派往台中收取詐騙贓款時，遭員警當場逮捕，員警問她為何要做這種工作，她堅稱不知是...

旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產

台中市8旬李姓老翁原在美國某科技公司擔任工程師，退休後返台獨居，接到假檢警詐騙電話，稱其銀行帳戶有不法資金涉刑案，以監管...

台中軍人遇學長報好康投資加密貨幣 要砸百萬才知學長恐成被害人

台中市鄭姓職業軍人近日接到軍中學長「報好康」，投資加密貨幣，鄭前往銀行要提領百萬元，準備砸入，還以「開飲料店」為由掩飾，...

婦網路戀敘利亞軍官遭詐87萬 取款車手判刑還得如數賠償

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，對方佯稱欲退休返台，自身財產卻遭聯合國扣住且須旅費，藉此騙陳女依「經理」...

透露車手頭「回報女友」 律師判刑

新竹地檢署日前查辦詐欺案件，追查到徐姓律師涉利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，起訴時痛批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。