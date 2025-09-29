影／台中警逮投資詐騙案70歲女車手 她無奈說需要錢
台南市1名70歲婦人應徵公司「外務員」，被派往台中收取詐騙贓款時，遭員警當場逮捕，員警問她為何要做這種工作，她堅稱不知是當車手，自己缺錢才找工作，檢察官以組織、詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴她，並向法院求處有期徒刑1年2月以上徒刑。
台中市大雅警分局日前擴大追查詐欺案潛在被害人，發現1名42歲的謝姓男子可能遭詐，謝男表示，他曾在FACEBOOK廣告上得知股票當沖投資的訊息，前後已陸續面交、匯款將近50萬元，經員警說明後，謝男才驚覺遭詐。
專案小組溯源偵查，由謝男配合假意再次面交投資款，員警在台中市北區一處大樓裡埋伏，逮獲前來面交34萬元投資款陳姓女車手，員警查她身分證，驚訝發現她已70歲。婦人遭逮時多次提及自己膝蓋不好而不良於行。
陳婦說在臉書上應徵投資公司外務員工作，不知是當車手，她向投資人取款後，依公司指示把現金放在某停車場內的汽車輪框旁，車手，她已被台中地檢察署檢察官以組織、詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴，並認她未全盤坦認犯行，顯無悛悔之意，向法院求處有期徒刑1年2月以上之刑。
大雅警分局表示，青少年涉世未深，高齡者智慮未周，網路求職時易遭詐騙集團利用而淪為取款車手，呼籲家人平時應當多加關懷，協助辨明這些假徵才陷阱，才能避免家中老少落入牢獄之災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言