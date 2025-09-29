影／台中警逮投資詐騙案70歲女車手 她無奈說需要錢

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台南市1名70歲婦人應徵公司「外務員」，被派往台中收取詐騙贓款時，遭員警當場逮捕，員警問她為何要做這種工作，她堅稱不知是當車手，自己缺錢才找工作，檢察官以組織、詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴她，並向法院求處有期徒刑1年2月以上徒刑。

台中市大雅警分局日前擴大追查詐欺案潛在被害人，發現1名42歲的謝姓男子可能遭詐，謝男表示，他曾在FACEBOOK廣告上得知股票當沖投資的訊息，前後已陸續面交、匯款將近50萬元，經員警說明後，謝男才驚覺遭詐。

專案小組溯源偵查，由謝男配合假意再次面交投資款，員警在台中市北區一處大樓裡埋伏，逮獲前來面交34萬元投資款陳姓女車手，員警查她身分證，驚訝發現她已70歲。婦人遭逮時多次提及自己膝蓋不好而不良於行。

陳婦說在臉書上應徵投資公司外務員工作，不知是當車手，她向投資人取款後，依公司指示把現金放在某停車場內的汽車輪框旁，車手，她已被台中地檢察署檢察官以組織、詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴，並認她未全盤坦認犯行，顯無悛悔之意，向法院求處有期徒刑1年2月以上之刑。

大雅警分局表示，青少年涉世未深，高齡者智慮未周，網路求職時易遭詐騙集團利用而淪為取款車手，呼籲家人平時應當多加關懷，協助辨明這些假徵才陷阱，才能避免家中老少落入牢獄之災。

台中市大雅警分局員警追查詐騙案，當場逮捕70歲女車手。圖／警方提供
台中市大雅警分局員警追查詐騙案，當場逮捕70歲女車手。圖／警方提供

