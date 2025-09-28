快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中市8旬李姓老翁原在美國某科技公司擔任工程師，退休後返台獨居，接到假檢警詐騙電話，稱其銀行帳戶有不法資金涉刑案，以監管財產要求轉帳、抵押房產借貸交付，騙走4700萬元。刑事局統計，今年上半年假檢警千萬財損案有113件，籲民眾提高警覺。

警方調查，80歲李姓老翁今年5月接到詐騙電話，對方自稱屏東縣潮州警分局張姓警員，指其台灣銀行潮州分行帳戶有不法資金進出，須通知到分局說明後送辦，還說如要求以視訊或電話做筆錄，一定是詐騙，到警察機關才是真的。

李表示獨居、行動不便，無法立即前往屏東，對方語氣嚴厲要求當天前往，否則直接移送，李苦苦哀求，對方態度軟化說，因李年事已高、行動不便，雖按規定不能以電話做筆錄，但可為李破例，接著宣稱以電話做筆錄，稱涉刑案須代管財產，李依指示用網路銀行轉帳3700萬元。

自稱檢察官來電，要求交出名下不動產抵押，李以中市清水區透天厝抵押借貸，貸得1000萬元現金交付，7月底與定居美國女兒通話驚覺遭詐報案。

刑事局表示，假檢警詐團假冒戶政事務所、警察局、地檢署等人員，稱被害人個人資料或證件遭冒用，利用受害人恐慌心理，以視訊、電話筆錄施壓，要求提供財產證明或交付財物；統計今年上半年假檢警案有113件財損破1000萬元，台北、新北、台中市占多數，假檢警被害人年齡50歲以上占比甚高。

刑事局提醒，接獲自稱檢警、法官、偵查人員等可疑來電，勿輕信「監管帳戶」、「偵查中需交財產證明及代管不動產」等說法，電話或視訊做筆錄一定是詐騙，沒有例外或開後門，應掛斷電話撥打165反詐騙專線查證。

刑事局統計假檢警詐騙案，今年上半年有113件財損破1000萬元，籲民眾提高警覺。圖／刑事局提供
刑事局統計假檢警詐騙案，今年上半年有113件財損破1000萬元，籲民眾提高警覺。圖／刑事局提供

詐騙 財產 帳戶

延伸閱讀

重複被害…今年已逾5千人被騙2次以上 刑事局曝詐騙手法前三名

強化防詐 銀行轉帳顯示受款戶名、調數存戶提款額度

普發1萬釣魚網站被害首例！假冒財政部寄電郵 騙填信用卡號盜刷5萬

阿姨用ATM存款轉帳10分鐘 排隊男開口反被嗆 用1招成功解決

相關新聞

旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產

台中市8旬李姓老翁原在美國某科技公司擔任工程師，退休後返台獨居，接到假檢警詐騙電話，稱其銀行帳戶有不法資金涉刑案，以監管...

台中軍人遇學長報好康投資加密貨幣 要砸百萬才知學長恐成被害人

台中市鄭姓職業軍人近日接到軍中學長「報好康」，投資加密貨幣，鄭前往銀行要提領百萬元，準備砸入，還以「開飲料店」為由掩飾，...

婦網路戀敘利亞軍官遭詐87萬 取款車手判刑還得如數賠償

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，對方佯稱欲退休返台，自身財產卻遭聯合國扣住且須旅費，藉此騙陳女依「經理」...

透露車手頭「回報女友」 律師判刑

新竹地檢署日前查辦詐欺案件，追查到徐姓律師涉利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，起訴時痛批...

重複被害…今年已逾5千人被騙2次以上 刑事局曝詐騙手法前三名

刑事警察局今天提醒，詐騙集團手法不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害後，因一時失察，竟再次掉入詐騙陷阱，根據警方統計，約有...

退伍青年受高薪誘惑 險因百萬月薪課程貸款成詐騙人頭戶

求職詐騙手法層出不窮。南投23歲石姓男子剛退伍求職心切，聽信友人推薦，加入一所聲稱「完成職業培訓課程即可月入百萬」的培訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。