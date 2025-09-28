旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產

台中市8旬李姓老翁原在美國某科技公司擔任工程師，退休後返台獨居，接到假檢警詐騙電話，稱其銀行帳戶有不法資金涉刑案，以監管財產要求轉帳、抵押房產借貸交付，騙走4700萬元。刑事局統計，今年上半年假檢警千萬財損案有113件，籲民眾提高警覺。

警方調查，80歲李姓老翁今年5月接到詐騙電話，對方自稱屏東縣潮州警分局張姓警員，指其台灣銀行潮州分行帳戶有不法資金進出，須通知到分局說明後送辦，還說如要求以視訊或電話做筆錄，一定是詐騙，到警察機關才是真的。

李表示獨居、行動不便，無法立即前往屏東，對方語氣嚴厲要求當天前往，否則直接移送，李苦苦哀求，對方態度軟化說，因李年事已高、行動不便，雖按規定不能以電話做筆錄，但可為李破例，接著宣稱以電話做筆錄，稱涉刑案須代管財產，李依指示用網路銀行轉帳3700萬元。

自稱檢察官來電，要求交出名下不動產抵押，李以中市清水區透天厝抵押借貸，貸得1000萬元現金交付，7月底與定居美國女兒通話驚覺遭詐報案。

刑事局表示，假檢警詐團假冒戶政事務所、警察局、地檢署等人員，稱被害人個人資料或證件遭冒用，利用受害人恐慌心理，以視訊、電話筆錄施壓，要求提供財產證明或交付財物；統計今年上半年假檢警案有113件財損破1000萬元，台北、新北、台中市占多數，假檢警被害人年齡50歲以上占比甚高。