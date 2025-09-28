旅美科技工程師退休返台遭詐4700萬 假檢警騙涉刑案須轉帳押房產
台中市8旬李姓老翁原在美國某科技公司擔任工程師，退休後返台獨居，接到假檢警詐騙電話，稱其銀行帳戶有不法資金涉刑案，以監管財產要求轉帳、抵押房產借貸交付，騙走4700萬元。刑事局統計，今年上半年假檢警千萬財損案有113件，籲民眾提高警覺。
警方調查，80歲李姓老翁今年5月接到詐騙電話，對方自稱屏東縣潮州警分局張姓警員，指其台灣銀行潮州分行帳戶有不法資金進出，須通知到分局說明後送辦，還說如要求以視訊或電話做筆錄，一定是詐騙，到警察機關才是真的。
李表示獨居、行動不便，無法立即前往屏東，對方語氣嚴厲要求當天前往，否則直接移送，李苦苦哀求，對方態度軟化說，因李年事已高、行動不便，雖按規定不能以電話做筆錄，但可為李破例，接著宣稱以電話做筆錄，稱涉刑案須代管財產，李依指示用網路銀行轉帳3700萬元。
自稱檢察官來電，要求交出名下不動產抵押，李以中市清水區透天厝抵押借貸，貸得1000萬元現金交付，7月底與定居美國女兒通話驚覺遭詐報案。
刑事局表示，假檢警詐團假冒戶政事務所、警察局、地檢署等人員，稱被害人個人資料或證件遭冒用，利用受害人恐慌心理，以視訊、電話筆錄施壓，要求提供財產證明或交付財物；統計今年上半年假檢警案有113件財損破1000萬元，台北、新北、台中市占多數，假檢警被害人年齡50歲以上占比甚高。
刑事局提醒，接獲自稱檢警、法官、偵查人員等可疑來電，勿輕信「監管帳戶」、「偵查中需交財產證明及代管不動產」等說法，電話或視訊做筆錄一定是詐騙，沒有例外或開後門，應掛斷電話撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言