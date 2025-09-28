快訊

台中軍人遇學長報好康投資加密貨幣 要砸百萬才知學長恐成被害人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓職業軍人近日接到軍中學長「報好康」，投資加密貨幣，鄭前往銀行要提領百萬元，準備砸入，還以「開飲料店」為由掩飾，行員通報警方關懷，警方發現，雖然鄭男學長提供的手機APP是官方的，但另外提供的連結卻疑為不明網站，提醒鄭不要受騙，也要鄭提醒該名學長，「恐怕已成詐騙被害人」。

鄭姓男子（30歲）是職業軍人，因軍中學長推薦，可投資加密貨幣賺錢，該名學長還分享自己加入投資的方式，鄭不疑有他，23日前往南屯區一間銀行要提領100萬元積蓄，行員關心時，鄭稱要投資開設飲料店，但行員仍不放心，聯絡警方到場關懷。

警員林聖皓、黃偉倫、黃勤書到場，耐心詢問鄭男資金用途，起初鄭男堅稱是要做飲料店投資，但在員警進一步關心下，才透露實際是因軍中一名學長介紹虛擬貨幣投資平台，聲稱「一定會賺錢」，讓他心動準備砸下百萬元，但因擔心匯款用途遭銀行追問，才臨時編造「開飲料店」的理由掩飾。

警員隨即協助檢視其手機訊息，發現雖然鄭男學長提供的手機軟體為官方的，但後續提供的網路連結，疑為不明加密貨的幣投資網站連結，判斷恐是常見詐團「假投資」手法，除了阻止鄭男將資金投入之外，也提醒鄭男要告知學長，恐怕已詐騙被害人，趕緊尋求165反詐騙專線確認。

