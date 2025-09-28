詐騙猖獗影響國安 大巨蛋台鋼VS統一 調查局長開球反詐
近年詐騙猖獗，嚴重影響全民財產安全及社會安定，為加強全民防詐意識及展現打擊詐騙決心，調查局長陳白立昨天特別走入職棒球場，傳達「全民防詐、守護家園」的理念，期能號召熱血球以高度熱忱，一同加入「反詐騙」行列。
調查局表示，詐騙集團手法不斷翻新，除由執法機關加強打擊犯罪外，更需全民提高警覺、主動防範，此次結合職棒賽事宣導，希望能以最貼近民眾生活的方式，把「識詐、阻詐、防詐」觀念傳遞予社會大眾，球迷在享受比賽同時，亦能增進自我保護意識，避免成為詐騙受害者。
陳白立27日率領台北市調查處、局本部經濟犯罪防制處人員，應群益金融及台鋼集團邀請，擔任台北大巨蛋「台鋼雄鷹VS統一獅」棒球賽公益開球來賓，並舉辦「群鷹會、全民齊防詐」的反詐騙宣導活動，透過結合全民喜愛的棒球運動，讓防詐觀念深入球迷心中，共同打造美好安定家園。
台北市調查處也在台北大巨蛋設立宣導攤位，以輕鬆有趣的有獎徵答方式，贈送宣導小禮物，讓群眾與球迷辨識詐騙、認清假投資危害及交友詐騙等手法，球迷們在熱烈參與同時，亦能學會如何辨識、預防和及時檢舉重大詐騙案件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言