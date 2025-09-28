詐騙猖獗影響國安 大巨蛋台鋼VS統一 調查局長開球反詐

近年詐騙猖獗，嚴重影響全民財產安全及社會安定，為加強全民防詐意識及展現打擊詐騙決心，調查局長陳白立昨天特別走入職棒球場，傳達「全民防詐、守護家園」的理念，期能號召熱血球以高度熱忱，一同加入「反詐騙」行列。

調查局表示，詐騙集團手法不斷翻新，除由執法機關加強打擊犯罪外，更需全民提高警覺、主動防範，此次結合職棒賽事宣導，希望能以最貼近民眾生活的方式，把「識詐、阻詐、防詐」觀念傳遞予社會大眾，球迷在享受比賽同時，亦能增進自我保護意識，避免成為詐騙受害者。

陳白立27日率領台北市調查處、局本部經濟犯罪防制處人員，應群益金融及台鋼集團邀請，擔任台北大巨蛋「台鋼雄鷹VS統一獅」棒球賽公益開球來賓，並舉辦「群鷹會、全民齊防詐」的反詐騙宣導活動，透過結合全民喜愛的棒球運動，讓防詐觀念深入球迷心中，共同打造美好安定家園。