婦網路戀敘利亞軍官遭詐87萬 取款車手判刑還得如數賠償

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，對方佯稱欲退休返台，自身財產卻遭聯合國扣住且須旅費，藉此騙陳女依「經理」指出，將87萬元面交給一名杜姓女子，之後，該名軍官又向陳婦稱還須350萬元包機，才讓陳婦驚覺遭詐；新竹地院審理終結，杜女因擔任詐團車手，被依詐欺罪判刑1年半，且須如數賠償陳婦損失。

經查，杜女於去年5月間加入自稱「王鳳珠」、「經理」所屬詐欺集團，擔任收取被害人遭騙款項的車手工作；去年3月，該詐團透過臉書暱稱「CHENGWEI」向陳婦稱自己在敘利亞當軍官，要退休返台，需要37萬元旅費，因帳戶遭凍結，需借款，之後會有一名代理商與陳婦聯絡取款。

陳婦信以為真，依「經理」指示用手機與杜女聯絡，雙方約定取款時、地，於去年5月14日下午在高鐵新竹站計程車排班處將37萬元交付杜女。

事後，「CHENGWEI」又向陳婦稱財產遭聯合國凍結，需100萬元才能解凍，不然50萬元也可以，陳婦於去年5月30日下午在關西交流道將50萬元交付杜女。杜女收取兩筆贓款後，分別從中抽取1萬2000元及2萬元做為報酬，並依「經理」指示將其餘贓款至高雄市兌換為虛擬貨幣，轉入詐團所指定電子錢包內，以此方式掩飾資金去向，妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

陳婦直到「CHENGWEI」第三度稱需要350萬元包機才驚覺有異，發現遭詐，向警方報案。法官審理時，刑事部分認為杜女加入本案詐團擔任取款車手，並依指示將取得款項兌換為虛擬貨幣，並從中獲取不法報酬，考量杜女未與陳婦達成和解並賠償損失，且涉及多件詐欺、洗錢案，於其他法院審理中，素行不佳，審酌依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年6月，犯罪所得3萬2000元沒收。