快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

婦網路戀敘利亞軍官遭詐87萬 取款車手判刑還得如數賠償

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，對方佯稱欲退休返台，自身財產卻遭聯合國扣住且須旅費，藉此騙陳女依「經理」指出，將87萬元面交給一名杜姓女子，之後，該名軍官又向陳婦稱還須350萬元包機，才讓陳婦驚覺遭詐；新竹地院審理終結，杜女因擔任詐團車手，被依詐欺罪判刑1年半，且須如數賠償陳婦損失。

經查，杜女於去年5月間加入自稱「王鳳珠」、「經理」所屬詐欺集團，擔任收取被害人遭騙款項的車手工作；去年3月，該詐團透過臉書暱稱「CHENGWEI」向陳婦稱自己在敘利亞當軍官，要退休返台，需要37萬元旅費，因帳戶遭凍結，需借款，之後會有一名代理商與陳婦聯絡取款。

陳婦信以為真，依「經理」指示用手機與杜女聯絡，雙方約定取款時、地，於去年5月14日下午在高鐵新竹站計程車排班處將37萬元交付杜女。

事後，「CHENGWEI」又向陳婦稱財產遭聯合國凍結，需100萬元才能解凍，不然50萬元也可以，陳婦於去年5月30日下午在關西交流道將50萬元交付杜女。杜女收取兩筆贓款後，分別從中抽取1萬2000元及2萬元做為報酬，並依「經理」指示將其餘贓款至高雄市兌換為虛擬貨幣，轉入詐團所指定電子錢包內，以此方式掩飾資金去向，妨礙國家對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

陳婦直到「CHENGWEI」第三度稱需要350萬元包機才驚覺有異，發現遭詐，向警方報案。法官審理時，刑事部分認為杜女加入本案詐團擔任取款車手，並依指示將取得款項兌換為虛擬貨幣，並從中獲取不法報酬，考量杜女未與陳婦達成和解並賠償損失，且涉及多件詐欺、洗錢案，於其他法院審理中，素行不佳，審酌依三人以上共同詐欺取財罪判刑1年6月，犯罪所得3萬2000元沒收。

民事部分，法官認，杜女以餘刑事案件審理時坦承犯行，造成陳婦受有87萬元財產損害，因此認定杜女與詐團其他成員為共同侵權行為人，須對陳婦所受的87萬元財產損失負連帶賠償責任，因此判杜女須如數賠償陳婦損失。

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，卻步入詐團陷阱，遭詐騙87萬元。示意圖／ingimage
一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，卻步入詐團陷阱，遭詐騙87萬元。示意圖／ingimage

詐團 詐欺 財產

延伸閱讀

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

台版地面師詐團案外案…新店戶政公務員替業者查個資10年 涉貪遭搜索

相關新聞

婦網路戀敘利亞軍官遭詐87萬 取款車手判刑還得如數賠償

一名陳姓婦人去年3月上網戀上一名「敘利亞軍官」，對方佯稱欲退休返台，自身財產卻遭聯合國扣住且須旅費，藉此騙陳女依「經理」...

透露車手頭「回報女友」 律師判刑

新竹地檢署日前查辦詐欺案件，追查到徐姓律師涉利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，起訴時痛批...

重複被害…今年已逾5千人被騙2次以上 刑事局曝詐騙手法前三名

刑事警察局今天提醒，詐騙集團手法不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害後，因一時失察，竟再次掉入詐騙陷阱，根據警方統計，約有...

退伍青年受高薪誘惑 險因百萬月薪課程貸款成詐騙人頭戶

求職詐騙手法層出不窮。南投23歲石姓男子剛退伍求職心切，聽信友人推薦，加入一所聲稱「完成職業培訓課程即可月入百萬」的培訓...

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

新竹地檢署日前查辦一起涉及詐欺案件的洩密案，檢警發現徐姓律師利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦...

機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

詐騙集團手法推陳出新，讓人防不勝防。一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。