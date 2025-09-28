透露車手頭「回報女友」 律師判刑

新竹地檢署日前查辦詐欺案件，追查到徐姓律師涉利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，起訴時痛批此舉對偵查造成重大危害。新竹地方法院以徐姓律師犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處四月徒刑，緩刑二年。

判決書指出，徐姓律師擔任詐團林姓車手頭的辯護人，警方去年八月十四日近十二點到林家執行拘提、搜索。

林的黃姓友人卻在同日十二點多，用手機通訊軟體撥打給另一人，提及一串五碼數字，語畢即掛斷電話，以此方式湮滅林的另件刑案證據。

林被警方拘提後，唐姓詐團水房負責人透過陳姓、黃姓成員支付委任律師費。徐姓律師利用辯護人於偵查中、羈押審查程序時獲悉不利被告事證的機會，於去年九月十八日晚上七點半，在新竹地院外車道附近，口頭向黃告知林遭羈押的原因是「與女朋友的對話」，經黃轉達後，詐團上游得以知悉偵查進度。

檢警溯源查獲唐，從他的手機對話紀錄發現「已經請後台把全部清除了」、「他手機被還原、他做什麼一舉一動不是跟人員對話破功的、是他都回報他女朋友、工作全部換掉」等涉及滅證、洩密內容。

竹院依洩漏國防以外之秘密罪判徐四月得易科罰金之刑，緩刑二年，支付公庫廿萬元。