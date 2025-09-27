重複被害…今年已逾5千人被騙2次以上 刑事局曝詐騙手法前三名

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

詐騙示意圖。圖／AI生成
刑事警察局今天提醒，詐騙集團手法不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害後，因一時失察，竟再次掉入詐騙陷阱，根據警方統計，約有5%的詐欺被害人，被騙2次以上。

刑事局統計，今年已超過5000人、近5%的詐騙案件被害人報案2次以上，其中前三名詐騙手法分別為假投資、假交友（投資詐財）及網路購物詐騙，顯示這3類詐騙手法，較可能發生被害人重複被害情形。

居住北部、年約70歲的林姓婦人，在網路社團看到有人宣稱可教導股票投資，抱持想賺錢心態加入Line投資群組；群組成員不斷遊說她投入資金，聲稱「穩賺不賠」，但當婦人要提領出金失敗，才驚覺遭遇詐騙並前往派出所報案。不料事隔4個月後，林姓婦人又在網路遇到另一個詐騙集團，以不同的投資方案誘騙，她竟再度受騙，累計損失高達2000多萬元。

假交友詐騙方面，家住中部、年約50歲的陳姓男子，透過交友軟體尋覓真愛，與多名對象保持互動往來；其中3人以「共同打造美好未來」為由，分別遊說他投入虛擬貨幣、股票投資，直到男子無法提領獲利時，才驚覺全是騙局，陸續前往派出所報案。

家住南部的40歲陳姓男子，平常喜歡追星，他在網路社團購買熱門演唱會，遭詐騙集團以朋友臨時失約無法出席，有多出來的門票，要求他「預付款項、現場面交」，陳男滿心期待抵達演唱會現場，對方不讀不回，苦尋無果後只能落寞離開；沒想到數月後他要購買其他歌手的演唱會門票時，又再次遭遇相同詐騙手法，欲哭無淚。

刑事局已於去年12月1日，建置「165打詐儀表板」專網（ https://165dashboard.tw/ ），網站每日即時公布全國詐欺案件受理情形，並提供具關鍵字搜尋功能的真實案例資料庫，讓民眾能立即查詢詐騙集團常用話術與最新手法，避免重蹈覆轍。網站成立至今，已建檔近10萬則案例提供查閱。

刑事局建議，民眾在投資及網購前，先上「165打詐儀表板」查詢是否有相似案例，透過比對真實案例就可快速判斷可疑風險。

刑事警察局提醒，許多民眾第一次被詐騙受害後，再次掉入詐騙陷阱，根據警方統計，約有5%的詐欺被害人，被騙2次以上。記者廖炳棋／翻攝
刑事警察局提醒，許多民眾第一次被詐騙受害後，再次掉入詐騙陷阱，根據警方統計，約有5%的詐欺被害人，被騙2次以上。記者廖炳棋／翻攝

