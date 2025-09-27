退伍青年受高薪誘惑 險因百萬月薪課程貸款成詐騙人頭戶

求職詐騙手法層出不窮。南投23歲石姓男子剛退伍求職心切，聽信友人推薦，加入一所聲稱「完成職業培訓課程即可月入百萬」的培訓機構，差點被高薪誘惑，配合開設銀行帳戶以抵免17萬元課程費用，險些落入詐騙陷阱。

據了解，該培訓機構對外宣稱，參加課程可迅速進入高薪行業，不需學歷與經驗，但課程費用高達17萬元；若無力支付，可提供銀行帳戶給機構代辦學貸或獎學金抵免。

石男心動之下，前往草屯鎮玉山銀行申請開戶，準備配合機構操作。幸好銀行行員在開戶過程中察覺異常，立即通報草屯警分局中正派出所。

警員許軒懷、李博丞到場後，確認這是典型「利用求職高薪誘導人頭戶」的詐騙手法。若照指示操作，石男的銀行帳戶可能被用於詐騙轉帳或成為車手，甚至可能涉入刑事責任。石男得知自己差點受害後，立即放棄開戶，並對警方及行員的及時協助感謝不已。

近年來，不少社會新鮮人因缺乏工作經驗、急於找到高薪工作，成為詐騙集團鎖定的目標。常見手法包括「高薪工作培訓課程」、「免經驗即可入職」、「提供人頭帳戶以申請學貸或獎學金」等，誘導民眾提供個人資料或銀行帳戶，進而轉帳或洗錢，甚至讓受害人成為犯罪共犯。