律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

新竹地檢署日前查辦一起涉及詐欺案件的洩密案，檢警發現徐姓律師利用職務之便，洩漏偵查秘密，導致詐欺集團上游得以輾轉掌握偵辦進度，妨害檢警查緝行動，檢察官起訴時曾批此對偵查造成重大危害，新竹地方法院以徐姓律師犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，徐姓律師擔任詐團車手頭林男的辯護人，警方去年8月14日近12點到林男居所執行拘提、搜索，查拘林男手機等證據。林男的黃姓友人卻在同日12點多，持用手機通訊軟體撥打另一人，提及一串5碼數字，語畢即掛斷電話，以此方式湮滅林男另件刑案證據。

林男被警方拘提後，詐團水房負責人唐男透過詐團成員陳男及黃男支付委任律師費。徐姓律師竟利用辯護人於偵查中、羈押審查程序時獲悉不利被告事證的機會，於去年9月18日晚間7點30分許，在新竹地院外車道附近，口頭向黃男告知林男遭羈押的原因是「與女朋友的對話」，經黃男轉達之後，讓詐團上游得以知悉偵查進度，而妨害檢警偵查作為。

判決書指出，檢警溯源查獲唐男，從唐男扣案手機的對話紀錄，發現「已經請後台把全部清除了」、「他手機被還原、他做什麼一舉一動不是跟人員對話破功的、是他都回報他女朋友、工作全部換掉」等涉及滅證、洩密內容，擴大偵辦後始查悉上情。