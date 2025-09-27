聽新聞
0:00 / 0:00
機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙
詐騙集團手法推陳出新，讓人防不勝防。一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「哇靠！詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？」為題，指出近期因機車違停，被警察開一張900元罰單，但卻同步收到一封電子郵件，稱他有交通違規案件逾期未繳，還附上監理服務網假網址，跟真的監理站網址相似度超高，讓他驚呼「詐騙集團這麼剛好，知道我什麼時候有違規？」。
貼文一出後，不少網友都表示「剛剛也收到呵呵」、「政府資料外流，好幾次了」、「之前老媽訂完飯店，詐騙集團馬上就知道資料來詐騙了，連日期房號身分證號碼都知道」、「收到好幾次了，自己根本沒違規，所以直接刪」、「看網址，沒有gov.tw一律都是假的」、「政府機關的系統幾乎都是外包處理」。
事實上，交通部公路局曾提醒，「民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢，若收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知交通違規催繳罰鍰！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言