快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。示意圖，記者袁志豪翻攝
一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。示意圖，記者袁志豪翻攝

詐騙集團手法推陳出新，讓人防不勝防。一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「哇靠！詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？」為題，指出近期因機車違停，被警察開一張900元罰單，但卻同步收到一封電子郵件，稱他有交通違規案件逾期未繳，還附上監理服務網假網址，跟真的監理站網址相似度超高，讓他驚呼「詐騙集團這麼剛好，知道我什麼時候有違規？」。

貼文一出後，不少網友都表示「剛剛也收到呵呵」、「政府資料外流，好幾次了」、「之前老媽訂完飯店，詐騙集團馬上就知道資料來詐騙了，連日期房號身分證號碼都知道」、「收到好幾次了，自己根本沒違規，所以直接刪」、「看網址，沒有gov.tw一律都是假的」、「政府機關的系統幾乎都是外包處理」。

事實上，交通部公路局曾提醒，「民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢，若收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知交通違規催繳罰鍰！」。

詐騙集團 罰單 交通違規 違停

延伸閱讀

她捐10箱水去花蓮被婉拒！建議捐「太陽餅」 內行揭背後原因

90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

相關新聞

機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

詐騙集團手法推陳出新，讓人防不勝防。一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

屏東版安娜騙局 離職車商女業務詐騙1000多萬元住豪宅、開豪車

影集「創造安娜」講述網路紅人假稱有錢人，化身社交名媛騙取上層社會巨額錢財的故事。屏東一名車商離職女業務憑藉多年經驗與客戶...

竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地...

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

詐騙案層出不窮，雲林警方日前再破獲一起詐騙案，一名詐騙車手日前赴宮廟準備面交百萬元贓款，因詐團成員迷信「先拜拜求保佑」，...

影／藝人林佑星分享親友被詐經驗 被騙百萬還要再匯百萬救回錢

彰化縣警察局今天邀請知名藝人林佑星擔任「反詐大使」，與縣警局長陳明君宣導防詐，陳明君表示，彰化縣今年至今阻斷詐騙金流已達...

Threads 淪新詐騙熱點 首周1,245件下架、Meta 仍居首

數位發展部公布《網路詐騙通報查詢網》最新統計（9/14～9/20），共接獲13,148件疑似詐騙訊息，審查後確認6,93...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。