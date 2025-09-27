機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。示意圖，記者袁志豪翻攝

詐騙集團手法推陳出新，讓人防不勝防。一名網友分享，近日因機車違停收到900元罰單，卻同時收到電子郵件稱「交通違規案件（2點）逾期未繳」，讓他驚呼「詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？這麼剛好都知道我什麼時候有違規？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「哇靠！詐騙集團怎麼會有我的罰單資料？」為題，指出近期因機車違停，被警察開一張900元罰單，但卻同步收到一封電子郵件，稱他有交通違規案件逾期未繳，還附上監理服務網假網址，跟真的監理站網址相似度超高，讓他驚呼「詐騙集團這麼剛好，知道我什麼時候有違規？」。

貼文一出後，不少網友都表示「剛剛也收到呵呵」、「政府資料外流，好幾次了」、「之前老媽訂完飯店，詐騙集團馬上就知道資料來詐騙了，連日期房號身分證號碼都知道」、「收到好幾次了，自己根本沒違規，所以直接刪」、「看網址，沒有gov.tw一律都是假的」、「政府機關的系統幾乎都是外包處理」。

事實上，交通部公路局曾提醒，「民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢，若收到任何罰單催繳電子郵件，皆是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知交通違規催繳罰鍰！」。