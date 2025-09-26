詐欺車手拒捕持電擊棒襲警 新北警民合力壓制

新北警方日前偵辦詐欺案，在三重區執行拘提行動時，車手拒捕並持電擊棒襲警，還搶路人的機車企圖逃逸，幸現場民眾與警方合力壓制，順利將犯嫌逮捕。

新北市淡水警分局偵辦一件投資詐欺案，調查發現另有3名潛在被害人遭詐騙集團以投資虛擬貨幣手法詐取財物，損失逾新台幣35萬元。警方報請檢察官指揮偵辦，並聲請拘票執行。

18日下午，員警在新北三重區正義南路鎖定41歲簡姓詐欺車手，準備執行拘提行動，簡嫌見警方出示身分後拒捕，甚至持電擊棒攻擊員警，並趁機坐上路邊民眾的機車想騎車逃跑。警方立即上前壓制，現場民眾也熱心協助，順利將簡嫌制伏逮捕。

警方壓制嫌犯後進行搜索，當場查扣二級毒品安非他命1包、依托咪酯菸彈1顆、毒品吸食器2支，以及電擊棒、砍刀與涉案手機等贓證物，詢後將簡嫌依詐欺、毒品、妨害公務及妨害自由等罪嫌，分別移送台北及新北地檢署偵辦，並追查詐欺集團上游及毒品來源。

淡水警分局呼籲，勿輕信網路投資訊息，尤其以虛擬貨幣、高獲利為號召，多為詐騙集團話術。若接獲可疑投資邀約或要求面交金錢，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。