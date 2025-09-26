快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

詐欺車手拒捕持電擊棒襲警 新北警民合力壓制

中央社／ 新北26日電

新北警方日前偵辦詐欺案，在三重區執行拘提行動時，車手拒捕並持電擊棒襲警，還搶路人的機車企圖逃逸，幸現場民眾與警方合力壓制，順利將犯嫌逮捕。

新北市淡水警分局偵辦一件投資詐欺案，調查發現另有3名潛在被害人遭詐騙集團以投資虛擬貨幣手法詐取財物，損失逾新台幣35萬元。警方報請檢察官指揮偵辦，並聲請拘票執行。

18日下午，員警在新北三重區正義南路鎖定41歲簡姓詐欺車手，準備執行拘提行動，簡嫌見警方出示身分後拒捕，甚至持電擊棒攻擊員警，並趁機坐上路邊民眾的機車想騎車逃跑。警方立即上前壓制，現場民眾也熱心協助，順利將簡嫌制伏逮捕。

警方壓制嫌犯後進行搜索，當場查扣二級毒品安非他命1包、依托咪酯菸彈1顆、毒品吸食器2支，以及電擊棒、砍刀與涉案手機等贓證物，詢後將簡嫌依詐欺、毒品、妨害公務及妨害自由等罪嫌，分別移送台北及新北地檢署偵辦，並追查詐欺集團上游及毒品來源。

淡水警分局呼籲，勿輕信網路投資訊息，尤其以虛擬貨幣、高獲利為號召，多為詐騙集團話術。若接獲可疑投資邀約或要求面交金錢，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

詐欺 詐騙集團 警察

延伸閱讀

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

新北土城產業園區50週年慶 新北協助推產業轉型

支持光復族人返鄉重建家園 新北每戶補助1萬元

新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

相關新聞

屏東版安娜騙局 離職車商女業務詐騙1000多萬元住豪宅、開豪車

影集「創造安娜」講述網路紅人假稱有錢人，化身社交名媛騙取上層社會巨額錢財的故事。屏東一名車商離職女業務憑藉多年經驗與客戶...

竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地...

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

詐騙案層出不窮，雲林警方日前再破獲一起詐騙案，一名詐騙車手日前赴宮廟準備面交百萬元贓款，因詐團成員迷信「先拜拜求保佑」，...

影／藝人林佑星分享親友被詐經驗 被騙百萬還要再匯百萬救回錢

彰化縣警察局今天邀請知名藝人林佑星擔任「反詐大使」，與縣警局長陳明君宣導防詐，陳明君表示，彰化縣今年至今阻斷詐騙金流已達...

Threads 淪新詐騙熱點 首周1,245件下架、Meta 仍居首

數位發展部公布《網路詐騙通報查詢網》最新統計（9/14～9/20），共接獲13,148件疑似詐騙訊息，審查後確認6,93...

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

黃姓男子因妻子當取款車手為警查獲，身上的贓款125萬元都遭查扣，詐騙集團要脅他要替妻子賠償該筆現金，也下海當車手，去年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。