屏東版安娜騙局 離職車商女業務詐騙1000多萬元住豪宅、開豪車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

影集「創造安娜」講述網路紅人假稱有錢人，化身社交名媛騙取上層社會巨額錢財的故事。屏東一名車商離職女業務憑藉多年經驗與客戶信任，編織一場台版「安娜騙局」，並用騙來的錢住豪宅、開豪車，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元。

據了解，該名女業務在屏東車界很有名，並在其還在擔任業務時就已開始詐騙，被車商抓包後被迫離職。不過離職後，她仍利用其長期深耕客戶服務關係，並以巧妙話術與制度漏洞，繼續詐騙。

警方調查，她會在客戶購車過程中，偽造購車合約書及夾帶多份銀行貸款文件，讓被害人在無警覺下簽下多筆貸款合約，等撥款後便以協助處理車款為由，收走存摺與提款卡迅速提領款項一空。

此外，女業務還利用汽車公司App的刷卡贈點活動，誘使客戶交出信用卡，卻將其刷卡繳付其他客戶車款；還有客戶訂車支付頭期款後，卻遲遲未見新車，才發現款項早被挪作他用，公司根本未接獲訂單。

這場「安娜騙局」直到多名受害人接獲銀行催繳通知，或屢次追問交車進度後才東窗事發。屏東警方日前逮捕女業務到案，並傳喚相關嫌疑人，持續擴大清查。目前已知最早受害案件從2018年開始，共12件，損失金額1000多萬元。

警方表示，有銀行行員、車貸業務、車商業務在過程中與女業務有關係，警方已傳喚6人前來問訊，釐清相關責任。而與女業務有關係的車商業務遍及全台，其中一人曾透過她賣掉18輛車，因此受害人數應遠超過12人。

屏東縣警察局長甘炎民提醒，民眾若要購車應慎選優良車商，文件逐一確認，勿盲簽。車款也要透過車商指定帳戶，避免業務私下經手，並嚴防詐欺集團藉由地面師、銀行師、貸款師等角色行騙。若有疑慮立即報警或撥打165、110查證。

屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元。圖／警方提供
屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元。圖／警方提供
屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元，屏東警方今日舉行記者會。記者潘奕言／攝影
屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元，屏東警方今日舉行記者會。記者潘奕言／攝影
屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元，屏東警方今日舉行記者會。記者潘奕言／攝影
屏東一名車商離職女業務編織一場台版「安娜騙局」，目前已知受害案件12件，損失金額1000多萬元，屏東警方今日舉行記者會。記者潘奕言／攝影

