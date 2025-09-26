快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地方檢察署首度整合司法、科技業、學研與公會力量，今天簽署「新竹詐欺預警中心MOU」，打造全國首件司法與產業跨域合作的防詐行動。檢警角色從事後偵辦走向前線守護，與竹科並肩建立專屬於新竹、專屬於科技人的新世代防詐網絡。

特別的是，首度將防詐納入竹科企業ESG治理，且檢警將與企業定期召開會議，共享詐欺情資，降低產業受害風險。竹科同業公會總監張志遠表示，將此概念納入，希望竹科企業應發揮影響力協助防範。理事長李金恭說，竹科是詐騙重災區，若員工遭詐騙影響工作心情，將影響創造力等，他也呼籲政府更重視打詐宣導，盼員工權益不要受到損害。顧問宣明智直言，這需要集眾人力量來對抗詐騙集團，企業要有更多認知，

法務部政務次長黃謀信表示，各地檢署成立預警中心須結合民間力量，以往多為「事後查緝」，新竹地檢署跨足產業預防端，首創的跨領域合作來建立窗口，進行情資交換，走在前端的預防，成為合作典範。

新竹地檢署發言人黃振倫指出，詐騙手法橫行園區，危及民眾財產與產業信任。此次將透過「識詐、堵詐、阻詐、防詐」四大面向推動，包括教材制度化、將防詐納入ESG治理、設置金融帳戶預警中心攔阻異常金流、專案偵辦嚴懲詐團並追償贓款，以及跨域聯防共享情資，降低產業受害風險。

工研院法務長王鵬瑜表示，防詐資訊應廣泛且易於吸收，不能再停留於教條式宣導。工研院透過數位化製作生動影片，加強教育成效。面對近期猖獗的AI詐騙，工研院亦具備相關技術，未來可與法律界合作，協力破解詐騙手法、追查幕後主謀，展現高科技與法律跨界合作的新模式。

新竹地方檢察署首度整合司法、科技業、學研與公會力量，今天簽署「新竹詐欺預警中心MOU」，打造全國首件司法與產業跨域合作的防詐行動。記者郭政芬／攝影
新竹地方檢察署首度整合司法、科技業、學研與公會力量，今天簽署「新竹詐欺預警中心MOU」，打造全國首件司法與產業跨域合作的防詐行動。記者郭政芬／攝影
檢警角色從事後偵辦走向前線守護，與竹科並肩建立專屬於新竹、專屬於科技人的新世代防詐網絡。記者郭政芬／攝影
檢警角色從事後偵辦走向前線守護，與竹科並肩建立專屬於新竹、專屬於科技人的新世代防詐網絡。記者郭政芬／攝影
特別的是，首度將防詐納入竹科企業ESG治理，且檢警將與企業定期召開會議，共享詐欺情資，降低產業受害風險。記者郭政芬／攝影
特別的是，首度將防詐納入竹科企業ESG治理，且檢警將與企業定期召開會議，共享詐欺情資，降低產業受害風險。記者郭政芬／攝影

詐騙集團 新竹

延伸閱讀

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

玉山銀公私協力 共同打詐

元大壽家庭日 共創新未來

詐團虎視眈眈！普發現金1萬元防詐 內政部：單周抓37件詐騙廣告

相關新聞

屏東版安娜騙局 離職車商女業務詐騙1000多萬元住豪宅、開豪車

影集「創造安娜」講述網路紅人假稱有錢人，化身社交名媛騙取上層社會巨額錢財的故事。屏東一名車商離職女業務憑藉多年經驗與客戶...

竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地...

影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

詐騙案層出不窮，雲林警方日前再破獲一起詐騙案，一名詐騙車手日前赴宮廟準備面交百萬元贓款，因詐團成員迷信「先拜拜求保佑」，...

影／藝人林佑星分享親友被詐經驗 被騙百萬還要再匯百萬救回錢

彰化縣警察局今天邀請知名藝人林佑星擔任「反詐大使」，與縣警局長陳明君宣導防詐，陳明君表示，彰化縣今年至今阻斷詐騙金流已達...

Threads 淪新詐騙熱點 首周1,245件下架、Meta 仍居首

數位發展部公布《網路詐騙通報查詢網》最新統計（9/14～9/20），共接獲13,148件疑似詐騙訊息，審查後確認6,93...

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

黃姓男子因妻子當取款車手為警查獲，身上的贓款125萬元都遭查扣，詐騙集團要脅他要替妻子賠償該筆現金，也下海當車手，去年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。