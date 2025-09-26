影／詐團迷信宮廟取款保平安 鞭炮聲誤認警開槍嚇傻就逮

詐騙案層出不窮，雲林警方日前再破獲一起詐騙案，一名詐騙車手日前赴宮廟準備面交百萬元贓款，因詐團成員迷信「先拜拜求保佑」，才敢取款，卻沒料到警方早已設下埋伏，逮捕當時宮廟恰巧燃放鞭炮，車手誤以為警方開槍，嚇得不敢反抗，束手就擒。

警方透露，這起宮廟面交案起因於一名被詐團誘騙的民眾在美容院看到防詐宣導單張，警覺異常後報警求證，專案小組報請檢察官指揮，布下逮捕行動，在宮廟前成功逮捕前來面交的車手，並查扣100餘萬元贓款、收據、提款卡、工作證及手機等證物，全案依詐欺及洗錢防制法送辦，法院裁准羈押。

警方從車手群組對話發現，詐騙集團成員普遍對雲林「心生畏懼」，甚至迷信面交或提款前先拜拜祈求保祐，卻因逮捕現場宮廟燃放鞭炮，誤以為警方開槍，不敢反抗乖乖就逮。

雲林縣警察局長黃富村表示，今年8月雲林縣受理詐欺317件，較去年同期減少逾3成，財損金額更大幅下降近6成，今年1至8月已破獲119個詐騙集團，超越去年全年紀錄，警方已全面動員，持續以「來一個抓一個」的決心，守護民眾財產安全。