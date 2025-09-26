影／藝人林佑星分享親友被詐經驗 被騙百萬還要再匯百萬救回錢

彰化縣警察局今天邀請知名藝人林佑星擔任「反詐大使」，與縣警局長陳明君宣導防詐，陳明君表示，彰化縣今年至今阻斷詐騙金流已達9.6億元，8月被詐騙金額2億多是今年最低金額月份，顯示打詐已有成效，不過女性受騙佔六成五是男性近二倍，很多是家庭主婦因常接觸到網路訊息而被詐騙。

陳明君說，上個月受理詐騙共635件、財損2億2768萬元，受理詐騙案全國排列第16，平均財損全國排列第14，顯示彰化受理詐騙案已緩降，打詐有進步。1至9月共查獲詐欺集團244件、詐欺集團成員1857人次，並查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等共計價值6億1255萬多元，攔阻詐騙金額3億5426萬餘元，共阻斷詐團金流9.6億餘元，

陳明君說，分析詐騙案仍以假投資為大宗，8月大額的百萬財損以上的詐騙案有55件，分析受騙被害人以40到60歲最多，佔五成，因工作事業穩定、資產多，又自認為自己有判斷能力，一旦被騙損失也很多，而女性更佔六成五，是男性近二倍，尤其很多是家管，容易接觸到網路詐騙訊息而被騙。

林佑星也提醒大家要小心常見的假檢警、假交友及投資陷阱，他也分享自家也有親友長輩受騙經驗，他說親戚長輩已被騙一百多萬元，家人都已跟他說是騙人的，但老人家想拿回已被騙的錢，竟繼續照詐團指示再交出一百多萬元，讓人扼惋，也提醒大家多關心家中長輩，一旦被騙就應停損，不要再存有再投錢進去應該可以換回錢的自欺欺人的想法。

鹿港分局員警近日發現一男子在超商出入頻繁，研判為詐欺車手，經盤查發現男子為香港籍車手，坦承受上手指示至鹿港鎮內拾取上手預先丟包提款卡，再到鄰近超商提款後，將贓款丟包於指定地點供其他成員取得，員警即循線在附近停車場查獲另外2名上游犯嫌，查扣金融提款卡38張等證物移送法辦。