Threads 淪新詐騙熱點 首周1,245件下架、Meta 仍居首

數位發展部公布《網路詐騙通報查詢網》最新統計（9/14～9/20），共接獲13,148件疑似詐騙訊息，審查後確認6,930件為詐騙，較上週下降8.16%，並已依法通報Meta、Google、LINE、TikTok等平臺下架。值得關注的是，自9月15日起納管的Threads，本週即接獲1,492件通報，其中1,245件確認為詐騙並下架，顯示新興社群同樣淪為詐騙溫床。

依平臺占比觀察，Meta仍居首位，達83.16%，但件數較上週減少17.9%；LINE占2.01%，Google占0.03%，TikTok為0.75%（52件）。詐騙網站占比13.87%，較上週暴增174.29%，反映詐騙手法快速轉移。

在詐欺廣告態樣方面，本週前三大類型依序為「身分冒充」（32.03%，件數大減50.53%）、「產品服務詐騙」（24.11%，大增44.8%），以及「意外之財」（18.18%，大增47.89%）。詐騙內容多以「超低價知名手機新品」、「公司內部福利機」、「限量優惠貨源」等話術誘使民眾加LINE，最終詐財。

另有不肖份子持續偽冒名人，包括張國煒、吳明珠、許藍方、夏韻芬與張忠謀等，藉投資廣告引流；近期亦有冒用「蘋果」名義的假網站，騙取民眾信用卡資訊與個資。

數發部提醒，近期出現偽冒該部來電詐騙，強調不會主動要求提供個資與帳戶資訊，遇疑應立即掛斷並撥165檢舉。同時呼籲民眾多利用《網路詐騙通報查詢網》及「斥詐人生」資源，提高防詐意識。

截至9月20日，《網路詐騙通報查詢網》建置近一年以來，累計受理通報32.49萬件，其中17.21萬件確認為詐騙並下架，顯示跨部會防詐作戰已逐步發揮成效。