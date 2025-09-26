快訊

妻當車手被抓…百萬贓款遭警查扣 他被迫下海賠償損失下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子因妻子當取款車手為警查獲，身上的贓款125萬元都遭查扣，詐騙集團要脅他要替妻子賠償該筆現金，也下海當車手，去年6、7月間與卓姓車手，陸續向方姓男子取款共840萬元而被逮，黃、卓犯三人以上共同詐欺取財罪分判2年2月、1年8月，並應連帶賠償方840萬元。

檢警調查，方姓男子去年4月間起，加入明宏投資有限公司網站辦理帳號抽股票，詐團成員佯稱他抽中股票多張需繳款為由，指示卓於去年6月25日、7月11日，在證券行及圖書館旁，分別向方收取現金28萬2000元及323萬元，卓取款後，即從中拿取4000元作為報酬，其餘款項則依指示，交由成員前往收取。

此外，詐團成員指示黃於去年7月29日，在台南市東區公園東邊停車場，向方收取489萬元款項，黃取款後，即依指示至附近巷弄中，將款項交付集團女子成員，隱匿犯罪所得去向。

黃說，因為先前妻子有當取款車手被警察查獲，身上的贓款125萬元都遭查扣，詐騙集團就要脅他要替妻子賠償該筆現金，所以要他也充當車手。

卓表示，他一開始沒有意識到收取的款項可能是詐欺或違法款項，覺得外務工作薪水就是這麼高，等到他另案被抓後，才知道這是違法的行為。

台南地院審酌，黃正值青壯年，不思依循正途獲取財富，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手收取遭詐欺款項，價值觀念顯有偏差，致被害人受騙而受有財產上損害；惟念及他於審理時坦承犯行，尚有悔意，事後配合員警調查而查獲上手收水犯及水房，迄今未賠償告訴人獲取原諒，認他犯三人以上共同詐欺取財罪處2年2月。卓則被判1年8月。

同時，方向黃、卓2車手提刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，法官也判2人應連帶給付方840萬2000元。

然而，黃妻於去年間擔任詐團車手，在嘉義、新竹、彰化及屏東等地，向4名被害人共收取款項395萬元，取得報酬9萬3750元，4罪分別被判1年3月至1年5月不等徒刑。

法官指出，黃妻因觸犯多起相同犯罪，有許多案件經不同法院審判，為了避免多次重複定應執行刑，將待各別案件確定之後，由檢察官一併向法院聲請決定應執行的刑罰。黃妻向法官表示她有照顧幼童的需求，法官認她必然會有案件無法宣告緩刑，仍然認為她不適合宣告緩刑。

台南地院審酌，黃男正值青壯年，不思依循正途獲取富，參與詐欺集團擔任車手收取遭詐欺款項，惟念及他坦承犯行，認他犯三人以上共同詐欺取財罪處2年2月，並應連帶賠償840萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，黃男正值青壯年，不思依循正途獲取富，參與詐欺集團擔任車手收取遭詐欺款項，惟念及他坦承犯行，認他犯三人以上共同詐欺取財罪處2年2月，並應連帶賠償840萬元。圖／本報資料照

車手 詐欺 贓款

