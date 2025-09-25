台版地面師詐團案外案…新店戶政公務員替業者查個資10年 涉貪遭搜索

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版地面師詐團涉偽造代筆遺囑詐騙獨居長者土地房產及存款等遺產，台北地檢署去年11月起訴44人。示意圖。圖／AI生成
台版地面師詐團涉偽造代筆遺囑詐騙獨居長者土地房產及存款等遺產，台北地檢署去年11月起訴44人，檢方持續追查發現，新店戶政事務所王姓女公務員涉在10年間，替土地開發業者查詢個資，今檢調搜索20處、約談王女等14人到案。

檢調掌握，去年調查台版地面師案層約談王女，但未在偵結起訴、不起訴範圍，檢調追查王女任職新店戶政事務所期間，涉從2014年至2024年長期受至少4家土地開發業者委託，查詢不動產所有人、繼承人的戶籍資料，供業者使用，且涉嫌收賄作為查詢個資對價，相關金額持續釐清。

台北地檢署今依貪汙違背職務行收賄罪、個人資料保護法非法利用個人資料罪，指揮台北市調查處搜索王女等14名被告住居所、及園禾建設開發公司等20處，也通知王女及13名業者等14人到案釐清案情。

台版地面師詐團主嫌蔡尚岳，被控結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，還行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙所得高達1億4925萬元，一審依貪汙等罪判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年。案件上訴台灣高等法院審理中。

台版地面師的分工流程圖。圖/刑事局提供
遺囑 檢調 詐團 遺產 詐騙 獨居

