堰塞湖溢流釀災詐團藉募款行詐 花警呼籲查證

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮縣警察局表示，不肖人士藉機以災區募款名義行詐，民眾如對捐款單位、方式有疑慮可與當地縣市政府、社會救助機構或165反詐騙專線等查證。

花蓮縣警察局今天發布新聞稿表示，詐騙集團常模仿官方募款管道，利用社群媒體、LINE群組、電子郵件或訊息推播散布偽造捐款資訊，誘導民眾點擊網址、匯款或提供個人資料。在花蓮0403強震後，就曾有假冒捐款帳戶「捐款188元即可抽獎」等詐騙手法流傳。

警察局表示，在光復水災募款期間，若民眾接獲捐款邀請或募款訊息，應優先以政府、救災機構或經政府公告公開捐款專戶為優先捐款對象，避免透過私人帳戶或未經驗證的募款平台，並檢查捐款帳戶與來源，官方捐款帳號應在官方網站、新聞稿或政府公告中公開，民眾如於訊息中看到帳號，應至機關網站比對或電洽確認。

警方也表示，民眾不應輕信號稱抽獎或回饋說法，若訊息強調「捐款就有抽獎」、「匯款回饋好禮」等誘因，須高度懷疑其真實性，也呼籲民眾勿隨意點擊陌生連結或回傳匯款證明，詐騙者可能以此誘使民眾提供身分、銀行卡或網銀資訊，甚至誘導操作ATM或網銀轉帳。

警察局呼籲，若民眾對捐款單位或方式有疑慮，可主動與當地縣市政府、鄉鎮市區公所或社會救助機構聯絡查證，不要依賴單一訊息或簡訊指示行動。也可善用反詐騙資源查證，撥打165反詐騙專線、使用警政署「警政服務 APP」或「165 全民防詐網」查詢可疑發布來源。

此外，警察局表示，凡遇可疑捐款邀請，尤其牽涉匯款、提供個資、操作網銀等，都應提高警覺。如已匯款卻沒有收到官方回應，或對方要求繼續支付手續費、稅金或退款保證金，立即停止操作並向警方報案以避免成為詐騙受害者。