黃昏戀暗藏陷阱！75歲翁買農具險為「親愛的」匯3萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園75歲老農陷入「假交友真詐財」陷阱，「親愛的」幫他找人代購買農具，卻順便推銷戰國刀幣的骨董，昨午欲匯款3萬元時，及時遭警銀攔阻。記者陳恩惠／翻攝
桃園75歲老農陷入「假交友真詐財」陷阱，「親愛的」幫他找人代購買農具，卻順便推銷戰國刀幣的骨董，昨午欲匯款3萬元時，及時遭警銀攔阻。記者陳恩惠／翻攝

桃園陳姓老農上網買幾千元的農具，卻遭網戀新歡「親愛的」順勢推銷買骨董—戰國刀幣。昨午到銀行欲匯3萬元，行員察覺有異通報警方，桃園分局小檜溪派出所據報，發現老農陷入「假交友真詐財」陷阱，費盡口舌終於打消匯款念頭守住積蓄。

桃園分局說，小檜溪派出所警員陳俋郡、劉新云，於昨天下午1時接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲將新臺幣3萬元以無摺存款方式存入可疑帳戶，請員警到場協助勸導。

警員到場發現，75歲陳姓老農表示，所匯款項是要買農藥噴灑用具，但這個農具只需幾千元就能買到，他也表示之前曾經上網購買，只是不理解這次為什麼要匯款請人代購，這點他也說不清楚。

員警直覺有異，經過老農同意察看他的手機聊天資料，發現有年輕貌美女子頻繁且親密地與他聯繫，通訊軟體上還互稱親愛的，員警研判老農已陷入詐騙集團慣用「假交友真詐財」的陷阱。

經詳細查問，老農說之前加入一個聊天群組，認識這名女子，對方殷勤問候兩人感情進展極快，互相親暱稱呼，近來他想買農藥噴灑器，「親愛的」幫忙介紹她的朋友代購，原本只想購買農具，對方卻「順便」推銷骨董「戰國時代的齊國刀幣」。

經過推銷，老農雖覺得很奇怪，但礙於「親愛的」面子，仍決定購買，員警與行員說明勸導，終於使陳先生決定放棄匯款。警方呼籲民眾切勿相信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。

桃園75歲老農陷入「假交友真詐財」陷阱，「親愛的」幫他找人代購買農具，卻順便推銷戰國刀幣的骨董，昨午欲匯款3萬元時，及時遭警銀攔阻。記者陳恩惠／翻攝
桃園75歲老農陷入「假交友真詐財」陷阱，「親愛的」幫他找人代購買農具，卻順便推銷戰國刀幣的骨董，昨午欲匯款3萬元時，及時遭警銀攔阻。記者陳恩惠／翻攝

詐騙集團 桃園 代購

