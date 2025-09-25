警方前往中壢區中山里辦公處關懷據點，針對據點志工與長者進行反詐騙宣導。圖：警方提供

為強化民眾識詐防詐意識，桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊防詐宣導團員警於23日前往中壢區中山里辦公處關懷據點，針對據點志工與長者進行反詐騙宣導，透過實地演示與操作教學，提升社區居民防詐知識與應變能力。

警方特別提醒民眾留意最近出現詐團濫用政府「普發現金1萬元」施詐手法。圖：警方提供

警方超前部署呼籲民眾提高警覺，目前發放現金1萬元尚未啟動，特別提醒民眾留意最近出現詐團濫用政府「普發現金1萬元」施詐手法，網傳輸入信用卡及帳戶等重要個資，即可申請全民普發現金1萬元均為詐騙網站，強調來路不明訊息勿點擊、勿轉傳。此外，員警於活動現場以手機實際操作「警政服務APP」，詳細介紹其中的「打詐儀錶板」功能，教導長者如何瀏覽最新詐騙手法、趨勢資訊及防詐宣導內容，鼓勵民眾下載APP、訂閱相關訊息，建立即時警覺意識，強化識詐能力。此舉不僅讓反詐資訊更貼近民眾生活，也有效提升社區的反詐免疫力。

鑒於中秋佳節將至，刑警大隊亦藉此機會同步進行廉政宣導。警方重申「端正警察風紀」、「革除不當受贈財物、飲宴應酬、請託關說」等重點，呼籲公務員自律守法，以實踐廉能政府的施政理念。宣導中，員警以淺顯易懂的案例說明，讓民眾了解防貪工作對社會公信力的關鍵性，並展現警方對自我要求與制度革新的決心。

刑事警察大隊表示，未來將持續深入社區，推動「警政廉政雙向宣導」，攜手民眾共同打造安全、廉潔、友善的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：普發1萬詐騙現蹤！桃園警提醒注意「這關鍵」