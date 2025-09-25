誤信網友險購「齊國刀幣」骨董 桃園警銀聯手保住男子血汗錢

桃園市有一名75歲陳姓男子在網路上認識女網友，感情進展快速，更互相親暱稱呼，近日陳男想購買農具，女網友便幫忙介紹朋友代購農具，隨後又推銷「戰國時代齊國刀幣」骨董，陳男雖覺得可疑，但因沉浸於曖昧關係仍打算購買，昨(24)日下午13時前往銀行匯款，被行員察覺異樣通報桃園警分局，成功守住他的積蓄。

小檜溪派出所說明，昨日下午接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲將3萬元以無摺存款方式存入可疑帳戶，警員陳俋郡及劉新云立即趕抵現場。據了解，陳男所匯款項是要買農藥噴灑用具，但該用具只需數千元即可購買，且陳先生表示曾上網購買，為何此次要匯款請人代購他也說不清楚，員警直覺有異，經其同意察看手機聊天資料，發現有女子與其頻繁親密聯繫，互稱親愛的，員警研判陳男已陷入詐騙集團慣用「假交友真詐財」的陷阱。

經員警詳細查問，陳男表示加入一個聊天群組，認識該名女子，對方殷勤問候兩人感情進展極快，互相親暱稱呼。近日陳男想買農藥噴灑器，該女子幫忙介紹朋友代購，原本想購買農具，對方卻「順便」推銷骨董「戰國時代的齊國刀幣」，經過一番推銷，他雖然覺得很奇怪，但礙於「親愛的」面子，還是決定購買，員警與行員說明勸導，終於使其放棄匯款。警方呼籲民眾切勿相信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。

