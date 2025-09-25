快訊

台南女律師被控參與假寶石投資詐團 檢方偵結求刑8年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢方認何女涉參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢等罪嫌，具體求刑應執行有期徒刑8年，併科500萬元罰金。圖／本報資料照
台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫、王所指揮玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑定後，發現石英染色或灌膠等情事才發現受騙，被害人數達10餘人，詐騙金額逾860萬元，檢方今依涉詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴何女等3人。

同時，檢方認何女涉參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢、非公務員洩漏因業務知悉國防以外秘密等罪嫌，具體求刑應執行有期徒刑8年，併科500萬元罰金。

此外，莫涉犯指揮犯罪組織、招募他人加入犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢、指揮犯罪組織犯加重詐欺等罪嫌，具體求刑應執行有期徒刑16年，併科1000萬元罰金。

王涉犯指揮犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢、指揮犯罪組織犯加重詐欺等罪嫌，具體求刑應執行有期徒刑6年，併科100萬元罰金。

檢方指出，何女於去年8月間起參與莫、王所指揮假買賣、假投資詐欺集團，該詐欺集團透過臉書、抖音等網路社群媒體進行直播，以買賣或投資翡翠、玉石等原石或成品可以獲利，使被害人陷於錯誤而匯款或面交數萬至數百萬元金錢，事後再以各種理由搪塞並斷絕聯繫，藉以獲取暴利。

後經被害人將所購得寶石送鑑定，發現並非翡翠或玉石，而係石英染色或灌膠等情始知受騙。據統計，本案詐騙被害人數已達10餘人，詐騙金額超過860萬元。目前仍持續追查共犯與被害人。

檢方表示，何女擔任詐欺集團法律顧問，會致電被害人表明律師身分及誆稱寶石真實性，且曾於去年10月9日在其經營法律事務所向被害人收取101萬元現金後，交予莫指定詐欺集團成員。詐欺集團成員為警查獲時均委任何女為選任辯護人，她將成員所為供述及掌握到檢警偵辦方向及內容回報予莫。

台南地檢署檢察官於今年1月13日拘提王到案，何女擔任選任辯護人而知悉王指證莫為集團成員偵查秘密，竟隨即洩漏此因業務知悉國防以外秘密予莫。

詐欺 被害人 網路

