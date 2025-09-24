快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

嘉義女遭「假交友詐騙」情緒低落 布袋警及時勸回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣布袋鎮年約20歲蔡姓女子疑因網路假交友詐騙事件與家人發生爭執，情緒激動之下獨自前往布新橋；布袋警分局布袋派出所警員接獲通報後迅速到場，及時介入化解，避免一場憾事。

警方表示，日前有熱心民眾在晚間發現有名女子身穿紅衣，徘徊於布新橋上舉止異常，立即通報警方。員警黃于倫、黃嘉倫趕抵現場時，蔡女已被親友拉住，但仍情緒激動。為避免衝突，警方先請親友退至一旁，再將蔡女帶回派出所，提供茶水安撫，並耐心勸說開導，最終使其情緒逐漸穩定，平安交由家人帶返休養。

據了解，蔡女先前透過網路與陌生男性互動，其母親察覺後提醒此舉恐涉「假交友詐騙」，勸其不要洩露個資。蔡女因此與家人起爭執，一時激動才獨自離家。

布袋警分局長林明韋呼籲，青少年應謹慎使用網路交友，不可輕信陌生人或沉迷虛擬情感；家長也應主動關心，建立良好溝通與信任，共同防範詐騙陷阱。另提醒，如民眾有情緒困擾，可撥打心理諮詢專線1925。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義縣布袋鎮有名女子徘徊布新橋，警員耐心勸說及時化解。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣布袋鎮有名女子徘徊布新橋，警員耐心勸說及時化解。記者李宗祐／翻攝
警員將女子帶返所，提供茶水安撫，並耐心勸說開導，最終使其情緒逐漸穩定，平安交由家人帶返休養。記者李宗祐／翻攝
警員將女子帶返所，提供茶水安撫，並耐心勸說開導，最終使其情緒逐漸穩定，平安交由家人帶返休養。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣布袋鎮有名女子徘徊布新橋，警員耐心勸說及時化解。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣布袋鎮有名女子徘徊布新橋，警員耐心勸說及時化解。記者李宗祐／翻攝

詐騙 網路 嘉義

延伸閱讀

嘉義市區、阿里山周邊一次看！玩嘉義就這樣住，精選嘉義民宿推薦

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

丹娜絲颱風登陸引爆布袋野生文蛤潮 學者剖析「大爆發」成因

布袋空屋電費暴增25萬元烏龍原因曝光 台電澄清僅特例並推新制

相關新聞

高學歷又是職場高層…男2度投資被騙覺得丟臉 仍現身說法警世

基隆市1名男子想幫太太還房貸，接連兩次掉入「假投資」陷阱，100萬元血本無歸。他說，學歷不低又是職場「高層」，覺得很丟臉...

金門公務員深信投資「穩賺不賠」 2個月4度飛台面交250萬全被騙

中秋佳節將至，詐騙集團卻未停手，仍持續以「高獲利投資」話術坑殺民眾，連公務員、軍人也難倖免。金湖分局近日破獲一起假投資詐...

儲值就能與嫩妹性交易？男遭詐急衝銀行解定存 警銀聯手保住3千萬

桃園市中壢區一名6旬男子落入詐團陷阱，誤信支付多筆儲值金即可安排年輕女子性交易，前往銀行欲解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現...

中壢阿伯肖想與年輕妹子「連結」 3000萬積蓄險遭詐

桃園市中壢區一名65歲男子日前誤信詐騙集團稱可安排年輕女子性交易，對方聲稱需支付多筆儲值金，每筆約200萬元左右。

購買中秋月餅也有假！一頁式詐騙廣告得逞 警提供防詐五要點

中秋佳節將至，民眾搶購月餅禮盒之際，詐騙集團也伺機出動，台中市大甲分局近日接獲多起「一頁式詐騙」報案，消費者原想買月餅應...

蘇格蘭探員轉敘利亞警方訊息 六旬男古道熱腸要匯款救人差點被詐

彰化縣一名王姓男子手機日前接收來自What app的陌生訊息，自稱蘇格蘭探員，要寄包裹救助敘利亞傷兵，包裹卡在海關，需匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。