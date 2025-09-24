快訊

金門公務員深信投資「穩賺不賠」 2個月4度飛台面交250萬全被騙

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

中秋佳節將至，詐騙集團卻未停手，仍持續以「高獲利投資」話術坑殺民眾，連公務員、軍人也難倖免。金湖分局近日破獲一起假投資詐騙案，受害者是一名30多歲女性公務員，因誤信LINE上的投資群組，2個月內前後遭詐騙高達250萬元，甚至4度親自飛到台灣面交現金，讓辦案員警直呼「真的被洗腦到，鬼迷心竅」。

警方調查指出，詐騙集團先在社群平台以「穩賺不賠、高報酬」為誘餌，邀請被害人加入投資群組，群組中充斥「專員」和「投資達人」分享獲利截圖，營造賺錢假象。該名公務員在一連串精心設計的話術攻勢下深信不疑， 一開始都是小額3至5萬匯款，後來金額增多時，銀行的行員察覺有異，立即通知警方，警方也多次勸說她是詐騙，但她被詐團「洗腦」對他們深信不疑，

不但在2個月內持續投入資金，更在「公司專員」要求下，竟4次親赴台灣與車手面交款項，其中2次單筆就超過50萬元。

警方指出，該詐騙集團採「出金」與「車手」雙線操作，先讓被害人相信投資有回報，之後再派人收款，使其一步步深陷陷阱。直到對方人間蒸發、無法出金，女公務員才驚覺遭騙報案，總損失高達250萬元。

在金湖分局循線追查，成功溯源破獲該詐騙集團，查獲7名嫌犯，並依《詐欺罪》、《偽造文書》、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》等罪嫌移送法辦，但被騙金額卻追不回了。警方同時提醒，詐騙手法層出不窮，受害者年齡層也不斷下降，今年假冒檢警案件中，受騙者甚至涵蓋22歲至57歲，顯示「不只有長輩會受害」。

金門縣警局長黃壬聰相當重視，今天下午14點也親自主持記者會，跟外界說明現在的詐騙招數與成果，根據縣警局統計，今年1至8月金門共發生詐騙案件197件，雖較去年同期減少83件、下降29.6%，財損金額4,900萬元較去年同期減少約7,500萬元；但「假投資」仍居手法之冠，財損占比高達40.4%。另外，還有賣高梁酒的詐騙案，也屢見不鮮，警方也呼籲民眾切記「防詐四不」，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，尤其近期常見以「普發現金一萬元」為名的假簡訊與假郵件，絕對不要隨意點開或輸入個資，以免信用卡被盜刷。

縣警局強調，詐騙防制是治安工作重中之重，警方除成立「金門防詐宣導團」，深入社區、校園與機關宣導外，也設攤推廣「打詐儀表板」與「165LINE官方帳號」，希望防詐意識能深植每位鄉親心中，守護財產安全。

金門縣警局長黃壬聰（左二）今天主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，包括金湖分局長王貞惠（左三）、金城分局長朱政憲（右三）、與刑大大隊長吳易泉等人也一起出席。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局長黃壬聰（左二）今天主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，包括金湖分局長王貞惠（左三）、金城分局長朱政憲（右三）、與刑大大隊長吳易泉等人也一起出席。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局今天主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，由局長黃壬聰親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局今天主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，由局長黃壬聰親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金湖分局近日破獲一起假投資詐騙案，受害者是一名30多歲女性公務員，因誤信LINE上的投資群組，2個月內前後遭詐騙高達250萬元，甚至4度親自飛到台灣面交現金，圈起處為警方逮到的收款車手。圖／警方提供
金湖分局近日破獲一起假投資詐騙案，受害者是一名30多歲女性公務員，因誤信LINE上的投資群組，2個月內前後遭詐騙高達250萬元，甚至4度親自飛到台灣面交現金，圈起處為警方逮到的收款車手。圖／警方提供
金門縣警局長黃壬聰（左四）今天親自主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，包括金湖分局長王貞惠（左三）、金城分局長朱政憲（右三）、與刑大大隊長吳易泉等人也一起出席。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局長黃壬聰（左四）今天親自主持「破獲詐欺車手集團及識詐宣導」，包括金湖分局長王貞惠（左三）、金城分局長朱政憲（右三）、與刑大大隊長吳易泉等人也一起出席。記者蔡家蓁／攝影

