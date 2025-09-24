高學歷又是職場高層…男2度投資被騙覺得丟臉 仍現身說法警世

基隆市1名男子想幫太太還房貸，接連兩次掉入「假投資」陷阱，100萬元血本無歸。他說，學歷不低又是職場「高層」，覺得很丟臉，但今天仍要現身說出經歷。他的財力虧得起，但多少人被騙到妻離子散，無家可歸？認為詐團首腦應下18層地獄。

基隆市警察局長林信雄今天主持「打詐儀表板」宣導活動，公布今年8月全市受理詐騙案219件，財損金額8331萬元。案類以網路購物占18.72%居首，其次為假投資詐騙，占14.16%，假交友投資詐騙占9.13%。

為了為強化民眾防詐騙的警覺心，警方安排被騙的當事人Ａ先生現身說法。他說，工作大半輩子，豕中累積了一定的財富。近期間因太太購買房產，他才想要投資賺錢，減輕太太的負擔。

Ａ先生表示，他誤信詐騙集團廣告，加入假的投資平台並下載App。他決定投資50萬元，女性投資助理還說會加碼100萬元助他。他查看App資訊顯示有獲利，累積達到663萬元時，他表示要「出金」，結果對方說得先繳交10%的奉獻金，捐贈慈善機構用途。

他一度信以為真，想要匯出66.3萬元。今年5月間他到銀行臨櫃準備匯款時，行員覺得異常，通報警到場協助。員警當場請他撥打電話聯絡客服人員，發現對方語焉不詳，才信了警察的話，認賠50萬元出場，保住了66.3萬元。

今年8月間，A先生接到大陸碩士班同學的電話，談到投資的事。他跟對方說被騙的往事，同學強調他介紹的投資網站，不會要求繳奉獻金，還可以讓他把先前被騙的50萬元，連本帶利賺回來。

A先生說，因為想要賺錢幫太太還房貸，聽到是同學介紹，又說不用奉獻金，所以心中又動搖了，決定再投資50萬元。他從投資App查看，數字一直在跳動，曾有1天可以賺100多萬元，等於是賺到1輛車。

過了1個月累積獲利500萬元，A先生要求出金，但投資平台也要求他繳10%奉獻金。他質問同學，當初不是說好不用繳奉獻金，為什麼現在又要他繳這筆錢？對方說，因為「老師」是最後一次輔導投資，老師要退休了，所以要請投資者繳奉獻金回饋老師。這時候他恍然大悟又被騙了，為時已晚。

A先生說，他用100萬元買到的教訓，就是人生在世，吃、用花費有限，但會因為「貪瞋痴」出事。「貪」就是對錢貪，「瞋」就是脾氣沒有控制好，痴就是說，因為他們的聯繫人都是女孩子，而且照片都很漂亮，所以被詐的可能男生比較多。他希望藉由說出被騙過程，提醒其他人不要上當。

警方表示，近期發現詐騙集團常以「實體遊戲點數卡」收取款項，因為能迅速變現且不易追查。這類手法特別常見於假交友與色情應召詐財案件，詐團往往以「見面需繳納保證金驗證身份」或「升級會員需先儲值」等話術，要求被害人至超商購買遊戲點數卡，並將卡號與密碼提供給對方，一旦序號被輸入兌換，金錢即瞬間消失，難以追回。

警方提醒民眾，政府不會透過簡訊或郵件，要求匯款、輸入驗證碼或提供網路銀行帳密。看見可疑訊息不點擊連結或輸入個資，並立即使用官方網站或撥打165反詐騙專線查證，切勿聽信他人指示轉帳或購買遊戲點數卡，以免造成難以回復的損失。