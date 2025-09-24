儲值就能與嫩妹性交易？男遭詐急衝銀行解定存 警銀聯手保住3千萬

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢區一名6旬男子落入詐團陷阱，誤信支付多筆儲值金即可安排年輕女子性交易，前往銀行欲解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現，還急著要包裹現金分批郵寄，銀行行員一聽有異報警，成功與警方攔阻男子匯款，保住3000萬元血汗錢。

中壢警分局中福派出所22日下午3時30分許接獲國泰世華銀行北中壢分行通報，有位民眾臨櫃解定存鉅款疑似遭詐，中福派出所員警獲報後趕抵現場，並與該行行員及主管通了解狀況。

經了解，該名65歲男子因為誤信詐騙集團謊稱可安排年輕女子性交易，並被要求支付多筆儲值金，每筆新台幣200萬元不等；他馬上依詐團指示帶著行李箱到銀行要解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現，還急著要用現金包裹方式分批郵寄款項，行員察覺異常，立刻回報主管，隨即進行關懷提問並安撫，延緩交易，同時立即通報警方。

員警到場後耐心勸說，民眾聽完才驚覺差點遭詐騙，3千萬元險些被詐騙集團騙走，相當感謝警方及銀行的機警協助，保住血汗錢。

桃園市中壢區一名6旬男子誤信詐團支付多筆儲值金即可安排年輕女子性交易，前往銀行欲解約定存，金額高達3000萬，銀行行員與警方聯手攔阻。記者周嘉茹／翻攝
桃園市中壢區一名6旬男子誤信詐團支付多筆儲值金即可安排年輕女子性交易，前往銀行欲解約定存，金額高達3000萬，銀行行員與警方聯手攔阻。記者周嘉茹／翻攝

