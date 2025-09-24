詐騙集團稱可安排年輕女子性交易，對方聲稱需支付多筆儲值金，每筆約200萬元左右。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名65歲男子日前誤信詐騙集團稱可安排年輕女子性交易，對方聲稱需支付多筆儲值金，每筆約200萬元左右。男子不疑有他，22日下午15時30分許到銀行要解除3000萬的定存及外幣帳戶，將現金提領出來。所幸行員察覺有異，立即通報中壢警分局到場關心，在警方苦勸之下，男子才知道自己遇到詐騙，保住了3000萬積蓄。

在警方苦勸之下，男子才知道自己遇到詐騙，保住了3000萬積蓄。圖：讀者提供

中福派出所表示，22日中午接獲銀行通報，有男子臨櫃欲解約定存、提領鉅款，疑似遭詐騙。警員梁欣博、鍾雅琳火速到場了解，原來這位男子因為誤信詐騙集團謊稱可安排年輕女子性交易，並被要求支付多筆儲值金，每筆200萬元不等。他馬上依詐團指示帶著行李箱到銀行要解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現，還急著要用現金包裹方式分批郵寄款項，幸好銀行專員察覺異常，立刻向分行主報告，隨即進行關懷提問並安撫來延緩交易，同時立即通報警方。員警到場後耐心勸說，民眾才驚覺遭詐，避免近3000萬元被詐騙集團騙走。

中壢分局長林鼎泰表示，感謝金融機構人員在第一時間的敏銳觀察與協助勸阻。他同時也呼籲民眾，面對不明電話、簡訊、網路訊息、電子郵件、欠繳水費、電費、電話費等情形，應提高警覺，勿輕信，可先撥打165反詐騙諮詢專線求證，或利用警政服務APP查詢相關資訊與防詐宣導，必要時請警方協助，以守護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢阿伯肖想與年輕妹子「連結」 3000萬積蓄險遭詐