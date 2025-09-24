快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

購買中秋月餅也有假！一頁式詐騙廣告得逞 警提供防詐五要點

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

中秋佳節將至，民眾搶購月餅禮盒之際，詐騙集團也伺機出動，台中市大甲分局近日接獲多起「一頁式詐騙」報案，消費者原想買月餅應景，不料被催促匯款後，有時不只收到來路不明的劣質商品，甚至完全沒有寄貨，等到民眾察覺異常時，網站早已關閉，款項也難以追回，原本想省錢卻損失更多錢，警方呼籲購買時認明官方平台。

大甲分局表示，詐騙集團利用中秋購物商機，近來在Facebook、Instagram等社群媒體投放假廣告，冒用知名糕餅業者品牌，以「買一送一」、「限時特惠」、「超低價免運」等誘人標語，吸引消費者點擊購買；這些一頁式購物網站外觀看似專業，價格極具吸引力，但當消費者付款後卻收到劣質商品，甚至完全沒有收到貨品。更嚴重的是，部分受害者信用卡遭到二度盜刷，損失加重。

大甲警方指出，詐騙手法日新月異，「一頁式詐騙」一般都是詐騙集團透過社群平台廣告，建立僅有單一頁面的假購物網站，冒用知名品牌名號，誘導消費者輸入個人資料與信用卡資訊。許多被害人付款後才發現受騙，但此時網站已關閉，款項追回困難，警方籲民眾提高警覺。

大甲分局提供防詐五要點，建議建議透過品牌官方網站或大型可信賴的購物平台進行交易；謹慎點擊廣告連結，勿輕信社群媒體購物廣告，特別是價格明顯低於市價的商品；查驗網站真偽，注意網址是否為正牌品牌網域；保留購買憑證，遇消費糾紛時可作為後續報案或申訴依據；遇可疑網站或廣告，請立即撥打165反詐騙專線諮詢。

台中市大甲分局近日接獲多起「一頁式詐騙」報案，消費者原想買月餅應景，卻驚覺受騙上當。圖／警方提供
台中市大甲分局近日接獲多起「一頁式詐騙」報案，消費者原想買月餅應景，卻驚覺受騙上當。圖／警方提供

詐騙集團 網站 購物網

