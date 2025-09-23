蘇格蘭探員轉敘利亞警方訊息 六旬男古道熱腸要匯款救人差點被詐

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名王姓男子手機日前接收來自What app的陌生訊息，自稱蘇格蘭探員，要寄包裹救助敘利亞傷兵，包裹卡在海關，需匯款美金2400元後領取，王男真的到銀行匯款，警方據報趕到出示打詐儀表板等資訊勸阻，王男才打消匯款念頭，稱謝離去。

據了解，王男（60歲）昨要匯款7萬4137元到指定帳戶，銀行行員關懷匯款原因，王男講述接到蘇格蘭探員通知，稱敘利亞警方寄包裹要幫助當地戰爭傷亡民眾和士兵，因包裹卡在我國海關，必須匯款領取，以免被退回導致當地人民傷亡或受傷士兵無法治療，他基於助人為樂的大愛精神，願匯款領包裹救助戰地民眾和傷兵。

銀行行員覺得這個詐騙理由很奇怪，暗中報警，員林警分局員林派出所警員郭子瑤到場後徵得王男同意查看手機對話紀錄，原來詐團透過What APP傳送訊息自稱是蘇格蘭探員，又稱敘利亞警方寄一個包裹來台，要付2400美元領取，若不匯款會無法幫助敘利亞人民和士兵。王男自稱助人為樂，希望幫助飽受戰火侵害的人民。

員林警分局今表示，詐騙集團以What app、LINE或Facebook等通訊軟體隨機傳送以簡體或中英文夾雜的訊息，訊息內容自稱「敘利亞軍人／外籍軍事人員」有國際包裹需領取，民眾支付運費、手續費、關稅或保證金，可援助受傷士兵或當地人民因戰爭的醫療費用，以上都是詐騙，民眾千萬不要熱心過頭，應請立即撥打165反詐騙專線或110洽詢。

彰化縣王姓男子接到不明簡訊，要他匯款幫助敘利亞戰地士兵和人民。圖／民眾提供
