越南人組詐欺集團11名台人上當 逃逸移工情侶當車手落網被判刑
由越南籍人士組成的詐欺集團，雇用阮姓、陳氏兩名越籍逃逸移工當車手，先後提領11名被害人投資飆股、購買虛擬貨幣的匯款合計38萬8千元。彰化地院審結，依犯三人以上共同欺取財罪，都判處應執行2年。可上訴。
判決書指出，阮姓、陳氏是男女朋友，都離開原先申請來台的工作地點成為逃逸移工，今年加入身分不詳以LINE暱稱「vo thuong （曾使用暱稱HUY）」的越南籍人士所屬的詐團，接受「vo thuong」指定在彰化縣和美鎮同居，並依指示到彰化縣和美鎮的超商、連鎖超市等多處地點ATM提領11名被害人款項。
11名被害人各被投資飆股、虛擬貨幣保證賺錢等話術誘騙，加入「vo thuong」詐團成員的line，詐團以小額投資較保險為由，詐騙被害人每次匯款2萬元至2萬6千元，11人今年6月間合計匯款38萬8千元。
彰化地院審酌，阮男起初僅坦承領款，到院訊時坦承犯行，陳氏自始自終坦承犯行，兩人無前科素行，兼考量兩人向被害人收取款項，及自述智識程度、家庭生活、被害人對於本案量刑的意見等一切情狀，量處應執行之刑如主文，並應於執行完畢或赦免後，驅逐出境。
