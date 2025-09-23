詐團借用菜市場名「美月」借錢得逞 2車手遭判刑兩年以上

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

詐欺集團分別以「美玉」有急用、「爸爸」要現金周轉、「幼兒園長」借錢，詐騙民眾匯款到人頭帳戶，再指示許姓、孫姓兩名男子前往彰化縣多處金融機構提款轉交詐團成員。彰化地方法審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處許男應執行2年1月、孫男2年3月。可上訴。

判決書指出，許男加入詐團擔任車手和收水手，約定每日工資1至2千元，孫男加入詐團擔任車手頭，並介紹陳男（所涉詐欺取財等罪嫌由檢警另案偵辦）也當車手。孫男指揮許男、陳男提領被害人匯款的款項，或向取款車手收取贓款後轉交身分不詳的詐團成員。

詐團成員打電話自稱「美月」，蕭姓被害人接到以為是她認識的朋友「美月」，即先後匯款合計6萬元到指定帳戶為「美月」紓困。帳團以LINE暱稱「賴政憲」、「陳佩穎」，向蔡姓婦女佯稱可協助投資股票，蔡婦匯款合計6萬元到指定帳戶。

詐團成員盜用王姓男子LINE帳號，發假訊息詐騙王男的爸爸，佯稱急需用錢6萬元，王父信以為真，連忙匯款到指定帳戶。詐團成員又盜用一名幼兒園長LINE帳號。向園長朋友佯稱銀行帳號遭限額，園長朋友被騙，匯款5萬元到指定帳戶。

彰化地院審酌，許男落網後始終坦承犯行，態度尚佳，兼衡他自述會擔任車手是因父親得癌症需要用錢，還要扶養父母親；孫男在偵查中否認犯行，審判中坦承犯行，態度尚可，兼衡他已離婚，跟前妻共同扶養3名未成年孩子。地院審酌後，判刑如主文所示。

彰化地方法院判處許姓、孫姓兩名詐騙集團車手，各應執行有期徒刑行2年1月、孫男2年3月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處許姓、孫姓兩名詐騙集團車手，各應執行有期徒刑行2年1月、孫男2年3月。記者簡慧珍／攝影

詐團 車手 帳戶

