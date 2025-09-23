聽新聞
北市男疑陷愛情詐騙欲匯57萬投資 警急阻止：可以買一台車
台北市一名男子透過社群軟體Instagram認識陌生女子，短短幾天便陷入「老公」、「寶貝」的甜言蜜語，對方隨即遊說投資虛擬貨幣、保證獲利，男子深信不疑，日前更急著到銀行準備提領57萬元，所幸承辦行員察覺有異，及時通報警方到場勸阻，成功守住積蓄。
警方公布攔阻詐騙畫面，可見當時員警聽聞男子要匯57萬元，立刻跟他說「不要再匯了，57萬元可以買一台車了，不要執迷不悟」、「你先不要刪除它，對話紀錄先截圖」，另外還開導說「你要去想一下，錢出去就不會再回來」、「你這樣是把錢給人家花」。
中正一分局忠孝西路派出所指出，中國信託城中分行行員日前受理該名男子提領大額現金時，察覺其言詞閃爍、神情緊張，對資金用途交代不清，懷疑恐涉詐騙，立即依規定通報警方。
員警到場詢問，男子才吐露，自己是在IG上認識一名女子，兩人僅互動數日，便以情侶般親暱稱呼往來。對方進一步以「投資保證獲利」為由，要求他匯款，男子原本被情感沖昏頭，認定對方是真愛，幸好行員機警，才避免血汗錢遭詐。
警方指出，詐騙集團常透過社群平台或交友軟體，以愛情包裝手法博取信任，接著誘導投資、購買虛擬幣或假借急需資金等理由騙取金錢。警方呼籲，網路交友應保持警覺，涉及金錢往來務必查證，民眾如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案。
