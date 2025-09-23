快訊

北市男疑陷愛情詐騙欲匯57萬投資 警急阻止：可以買一台車

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名男子透過社群軟體Instagram認識陌生女子，短短幾天便陷入「老公」、「寶貝」的甜言蜜語，對方隨即遊說投資虛擬貨幣、保證獲利，男子深信不疑，日前更急著到銀行準備提領57萬元，所幸承辦行員察覺有異，及時通報警方到場勸阻，成功守住積蓄。

警方公布攔阻詐騙畫面，可見當時員警聽聞男子要匯57萬元，立刻跟他說「不要再匯了，57萬元可以買一台車了，不要執迷不悟」、「你先不要刪除它，對話紀錄先截圖」，另外還開導說「你要去想一下，錢出去就不會再回來」、「你這樣是把錢給人家花」。

中正一分局忠孝西路派出所指出，中國信託城中分行行員日前受理該名男子提領大額現金時，察覺其言詞閃爍、神情緊張，對資金用途交代不清，懷疑恐涉詐騙，立即依規定通報警方。

員警到場詢問，男子才吐露，自己是在IG上認識一名女子，兩人僅互動數日，便以情侶般親暱稱呼往來。對方進一步以「投資保證獲利」為由，要求他匯款，男子原本被情感沖昏頭，認定對方是真愛，幸好行員機警，才避免血汗錢遭詐。

警方指出，詐騙集團常透過社群平台或交友軟體，以愛情包裝手法博取信任，接著誘導投資、購買虛擬幣或假借急需資金等理由騙取金錢。警方呼籲，網路交友應保持警覺，涉及金錢往來務必查證，民眾如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案。

中正一警方日前攔阻民眾落入可疑的愛情詐騙。記者翁至成／翻攝
中正一警方日前攔阻民眾落入可疑的愛情詐騙。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 社群 金錢

相關新聞

台北市一名男子透過社群軟體Instagram認識陌生女子，短短幾天便陷入「老公」、「寶貝」的甜言蜜語，對方隨即遊說投資虛...

普發1萬釣魚網站被害首例！假冒財政部寄電郵 騙填信用卡號盜刷5萬

詐騙集團利用政府將普發現金1萬元，假冒財政部寄電子郵件，誘使民眾在釣魚網站填輸信用卡資料後盜刷，或假冒檢警謊稱民眾被冒用...

台中銀行攜手雲林若瑟醫院 開立「防詐處方」為老人顧財產

隨著社會高齡化，金融詐騙手法日益翻新，其中，失智長者與年長者常成為詐騙集團鎖定的目標。為強化高齡族群的金融防禦力，台中銀...

這些網址、E-MAIL攏係假！刑事局籲民眾勿信普發1萬假網站

近期引起社會高度關注的「普發一萬」現金發放，民眾有望在10月領到現金，然而，詐騙集團看準時機已蠢蠢欲動，刑事警察局提醒民眾注意，政府發放現金絕不會以簡訊、Email或其他通訊方式，要求民眾預先點擊連結、填寫個人資料或轉帳匯款。

普發一萬再等等 財政部：出現假冒登記網站

行政院最新特別預算案包含每人發放現金新臺幣1萬元，但相關發放辦法尚未出爐，詐騙已經先設立假網站。財政部22日表示，接獲情...

詐團偽冒普發現金登記網址 財部：已由警政單位啟動防護措施

財政部今天表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），財部檢視該網址已由內政...

